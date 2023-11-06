Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков подчеркнул, что сама кампания официально еще не объявлялась
06 ноября 2023, 19:33, ИА Амител
Президент России Владимир Путин пока еще не делал каких либо заявлений о своем участии в выборах. Как сообщает РИА Новости, так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters.
Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что Владимир Путин якобы уже принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году.
Песков подчеркнул, что сама выборная кампания официально еще не объявлялась. Путин же не делал каких-либо заявлений относительно своего участия в выборах.
Президентские выборы в России должны состояться в марте 2024 года. Пока окончательное решение о дате выборов не принято — ее должен утвердить Совфед в декабре.
19:45:45 06-11-2023
А сколько Путину лет то уже ?
20:51:51 06-11-2023
Гость (19:45:45 06-11-2023) А сколько Путину лет то уже ?... Повторяю, тебя что, в интернете забанили? Возьми и сам посмотри. Зачем здесь вопросы?
22:43:52 06-11-2023
Гость (20:51:51 06-11-2023) Повторяю, тебя что, в интернете забанили? Возьми и сам посмо... Ты сама то эти цыфирки видела? Выговорить сможешь ?
07:46:31 07-11-2023
Гость (22:43:52 06-11-2023) Ты сама то эти цыфирки видела? Выговорить сможешь ?... А ты не можешь прочитанное осознать, или ты не можешь прочитанное воспроизвести? Какой из видов расстройств именно у тебя? И далее: а зачем тогда здесь вопросы задавать? Ты не в состоянии вместо каких-то ужимок/намеков прямо написать что считаешь Путина старым? Вот ты прям истинный революционэр))) А какой же ты смелый))))
19:49:40 06-11-2023
Неожиданно!!!!
20:01:42 06-11-2023
Для него нельзя проигрывать
20:23:01 06-11-2023
Гость (20:01:42 06-11-2023) Для него нельзя проигрывать ... Дык, а каким образом он сможет проиграть? Такого не может быть в принципе!
20:52:29 06-11-2023
Гость (20:01:42 06-11-2023) Для него нельзя проигрывать ... Кому проигрывать? Ты вообще в себе?)
22:45:50 06-11-2023
Гость (20:52:29 06-11-2023) Кому проигрывать? Ты вообще в себе?)... Согласен с вами полностью . Точно нельзя
20:19:29 06-11-2023
Он ведь не зря говорил о необходимости сменяемости власти
20:49:26 06-11-2023
Сенсация - Путин будет участвовать в выборах.)))
21:40:52 06-11-2023
а если не пойдет на выборы?
22:58:23 06-11-2023
Гость (21:40:52 06-11-2023) а если не пойдет на выборы?... Пердаки тогда подгорят вообще у всех! Даже у либерало-оппозиционеров, мечтающих о том, чтобы он ушёл - "уходит в самый ответственный момент"!
21:48:19 06-11-2023
Это закономерность. Сегодня ничего не говорил, а завтра бац, и скажет)))
03:56:39 07-11-2023
Удачи Васильичу!
10:04:59 07-11-2023
Гость (03:56:39 07-11-2023) Удачи Васильичу!... Васильевич каждый день чудит.
07:05:28 07-11-2023
От итогов сво будет зависеть
07:48:44 07-11-2023
Новости из 404, которая с нами воюет: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов. С таким посланием он обратился к согражданам в своем Telegram-канале. Он отметил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. Украинский лидер посоветовал организациям и политическим силам не тратить энергию и прекратить вбрасывать эту тему в народ. «Если нужно поставить точку в том или ином политическом споре, то в государстве есть структуры, способные ставить точки», — заявил Зеленский.
15:28:06 17-11-2023
Тяжела ты шапка Мономаха. А вот апостольник-головной убор монашенки с восковой свечкой в руках -тот полегче будет.