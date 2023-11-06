Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Песков подчеркнул, что сама кампания официально еще не объявлялась

06 ноября 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока еще не делал каких либо заявлений о своем участии в выборах. Как сообщает РИА Новости, так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters.

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что Владимир Путин якобы уже принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году.

Песков подчеркнул, что сама выборная кампания официально еще не объявлялась. Путин же не делал каких-либо заявлений относительно своего участия в выборах.

Президентские выборы в России должны состояться в марте 2024 года. Пока окончательное решение о дате выборов не принято — ее должен утвердить Совфед в декабре.