Песков прокомментировал сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"
Он обратил внимание, что в списке резиденций президента такого объекта нет
04 июня 2024, 20:22, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Сети появились сообщения о пожаре на "даче Путина" в Онгудайском районе. Как сообщали СМИ, загорелось одно из зданий санаторно-курортного комплекса "Алтайское подворье", которое принадлежит структурам "Газпрома".
"Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", – сказал Песков, комментируя эту информацию.
Песков подчеркнул, что у президента России нет резиденции на Алтае, и среди его списка резиденций этого объекта нет.
23:10:35 04-06-2024
бесят эти всезнающие.., про собственность ВВ особенно.
07:12:09 05-06-2024
Лея (23:10:35 04-06-2024) бесят эти всезнающие.., про собственность ВВ особенно. ... когда вы научитесь читать,там ясно прокомментировали-у президента России нет резиденции на Алтае,а вот про частное лицо ВВ скромно умолчал,так что не надо бесится не обладая полной информацией
11:17:53 05-06-2024
Лея (23:10:35 04-06-2024) бесят эти всезнающие.., про собственность ВВ особенно. ... Бесит от бессилия
01:14:52 05-06-2024
и кто-то ему поверил?
07:27:57 05-06-2024
Ему надо верить!!!
08:05:04 05-06-2024
Сергей (07:27:57 05-06-2024) Ему надо верить!!!... Хотел бы поверить, но сколько он говорит - трудно поверить.
07:56:40 05-06-2024
не надо бесится не обладая полной информацией...
А Вы обладаете полной?Поведайте,пожалуйста,а то все слухи,слухи.
11:55:02 05-06-2024
Гость (07:56:40 05-06-2024) не надо бесится не обладая полной информацией...А Вы обл... а мы и не бесимся,потому что не обладаем полной информацией,как некоторые
08:29:44 05-06-2024
А нос то! А нос то как растёт у пескова? ))
09:09:17 05-06-2024
Обожаю Пескова. Все слова переворачиваешь на 180 градусов и понимаешь где истина!
09:17:27 05-06-2024
Не, ну "дачу" в Онгудайском районе, каждый уважающий себя мечтает иметь.
09:30:08 05-06-2024
сгорела и сгорела, что бухтеть то!
09:52:40 05-06-2024
"Нет такого официального объекта. - ключевое слово официального, задумайтесь, а неофициальный есть однако.
11:06:49 05-06-2024
Есть две версии настоящей реальности - официальная, которая не понятно для кого и зачем формируется и поддерживается, и неофициальная, где все и так всем ясно.
13:15:39 05-06-2024
Гость (11:06:49 05-06-2024) Есть две версии настоящей реальности - официальная, которая ... всем ясно, но "правильный" ответ дача Газпрома))))
01:00:49 07-06-2024
Что сгорит то не сгниет.
Новое построят в чём проблема.Свет клином сошолся, Вам какое дело чья она?