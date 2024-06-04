Песков прокомментировал сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"

Он обратил внимание, что в списке резиденций президента такого объекта нет

04 июня 2024, 20:22, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появились сообщения о пожаре на "даче Путина" в Онгудайском районе. Как сообщали СМИ, загорелось одно из зданий санаторно-курортного комплекса "Алтайское подворье", которое принадлежит структурам "Газпрома".

"Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", – сказал Песков, комментируя эту информацию.

Песков подчеркнул, что у президента России нет резиденции на Алтае, и среди его списка резиденций этого объекта нет.