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Песков прокомментировал сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"

Он обратил внимание, что в списке резиденций президента такого объекта нет

04 июня 2024, 20:22, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru
Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появились сообщения о пожаре на "даче Путина" в Онгудайском районе. Как сообщали СМИ, загорелось одно из зданий санаторно-курортного комплекса "Алтайское подворье", которое принадлежит структурам "Газпрома".

"Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", – сказал Песков, комментируя эту информацию.

Песков подчеркнул, что у президента России нет резиденции на Алтае, и среди его списка резиденций этого объекта нет.

Владимир Путин Происшествия Политика

Комментарии 16

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Лея

23:10:35 04-06-2024

бесят эти всезнающие.., про собственность ВВ особенно.

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гость

07:12:09 05-06-2024

Лея (23:10:35 04-06-2024) бесят эти всезнающие.., про собственность ВВ особенно. ... когда вы научитесь читать,там ясно прокомментировали-у президента России нет резиденции на Алтае,а вот про частное лицо ВВ скромно умолчал,так что не надо бесится не обладая полной информацией

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Гость

11:17:53 05-06-2024

Лея (23:10:35 04-06-2024) бесят эти всезнающие.., про собственность ВВ особенно. ... Бесит от бессилия

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ГОСТЬ

01:14:52 05-06-2024

и кто-то ему поверил?

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Сергей

07:27:57 05-06-2024

Ему надо верить!!!

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Гость

08:05:04 05-06-2024

Сергей (07:27:57 05-06-2024) Ему надо верить!!!... Хотел бы поверить, но сколько он говорит - трудно поверить.

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Гость

07:56:40 05-06-2024

не надо бесится не обладая полной информацией...
А Вы обладаете полной?Поведайте,пожалуйста,а то все слухи,слухи.

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гость

11:55:02 05-06-2024

Гость (07:56:40 05-06-2024) не надо бесится не обладая полной информацией...А Вы обл... а мы и не бесимся,потому что не обладаем полной информацией,как некоторые

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Гость

08:29:44 05-06-2024

А нос то! А нос то как растёт у пескова? ))

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Гость

09:09:17 05-06-2024

Обожаю Пескова. Все слова переворачиваешь на 180 градусов и понимаешь где истина!

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Гость

09:17:27 05-06-2024

Не, ну "дачу" в Онгудайском районе, каждый уважающий себя мечтает иметь.

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гость

09:30:08 05-06-2024

сгорела и сгорела, что бухтеть то!

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Гость

09:52:40 05-06-2024

"Нет такого официального объекта. - ключевое слово официального, задумайтесь, а неофициальный есть однако.

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Гость

11:06:49 05-06-2024

Есть две версии настоящей реальности - официальная, которая не понятно для кого и зачем формируется и поддерживается, и неофициальная, где все и так всем ясно.

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Гость

13:15:39 05-06-2024

Гость (11:06:49 05-06-2024) Есть две версии настоящей реальности - официальная, которая ... всем ясно, но "правильный" ответ дача Газпрома))))

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Вася.

01:00:49 07-06-2024

Что сгорит то не сгниет.
Новое построят в чём проблема.Свет клином сошолся, Вам какое дело чья она?

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