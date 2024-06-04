Путин подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай

Тем же документом он снял с должности Хорохордина

04 июня 2024, 18:47, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Турчака. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июня.

Напомним, что 4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел с должности в связи с переходом на новое место работы. СМИ сообщали, что Турчак займет его кресло.

Эксперты высказывали мнение, что это назначение может быть связано с повышением интереса со стороны федерального центра к сибирским регионам, а также с курсом на выстраивание крепких связей с Китаем.