Песков прокомментировал "срочные обращения Путина", которые транслировались по радио

В некоторых регионах России взломали частоту радиостанции "Мир"

05 июня 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об "экстренном обращении Путина", которое транслировали по радио в некоторых регионах страны.

Ранее в СМИ появились видеозаписи от автовладельцев, которые записывали сообщения о вторжении на территорию России войск. Транслировались сообщения голосом Владимира Путина.

Песков в интервью ТАСС пояснил, что информация является фейковой, а распространяли её через взлом радиостанций.

Сейчас, по его словам, ситуация находится под контролем. Спецслужбы проводят проверку.