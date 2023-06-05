Песков прокомментировал "срочные обращения Путина", которые транслировались по радио
В некоторых регионах России взломали частоту радиостанции "Мир"
05 июня 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об "экстренном обращении Путина", которое транслировали по радио в некоторых регионах страны.
Ранее в СМИ появились видеозаписи от автовладельцев, которые записывали сообщения о вторжении на территорию России войск. Транслировались сообщения голосом Владимира Путина.
Песков в интервью ТАСС пояснил, что информация является фейковой, а распространяли её через взлом радиостанций.
Сейчас, по его словам, ситуация находится под контролем. Спецслужбы проводят проверку.
23:47:51 05-06-2023
Сейчас, по его словам, ситуация находится под контролем.... Судя по рассказу, раньше иткация не была под контролем, а щас другое дело. Любо, дорого посмотреть!
07:18:35 06-06-2023
через взлом радиостанций --- айтишникам надо бронь
07:42:22 06-06-2023
голосом Владимира Путина --- если бы голосом Левитана наверное могла встать страна огромная. Так наверное и на Первом канале могут фейковое изображение пустить. А потом если что реально случится, будут думать, что не факт. Там мальчик кричал волки, волки, а когда реально были волки, всем было пофиг