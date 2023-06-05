В Минобороны России заявили о крупномасштабном наступлении ВСУ
Успеха противник не сыскал
05 июня 2023, 08:35, ИА Амител
ВСУ с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале российского Минобороны.
Целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, пояснили в военном ведомстве. Однако своих задач противник не добился, успеха не имел.
Потери ВСУ в результате действий "Восточной" группировки составили более 250 человек личного состава, 21 боевая бронированная машина, 16 танков и три БМП.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению. Однако сказал, что не знает, сколько времени займёт эта операция, так как она "может сложиться по-разному".
09:07:47 05-06-2023
Хохлы то знают, что начали ?
10:15:13 05-06-2023
Гость (09:07:47 05-06-2023) Хохлы то знают, что начали ? ... Вчера Зеленский сказал. А до этого министр обороны говорил, что с мая уже идет. Американцы не знали
10:41:29 05-06-2023
Ниже новости, Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению и Песков заявил, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями. Может это связано?
10:53:01 05-06-2023
По факту речь идёт не о наступлении ВСУ, а об успешном отражении наступления. А у "умных" обывателей читающих только заголовки сложится впечатление что ВСУ наступает и наступает. Так что, успешным их наступление будет только им будут помогать с нашей стороны.
11:07:37 05-06-2023
Не надо говорить гоп, пока не перепрыгнули. А СВО пока не перепрыгнули. Даже близко
22:23:47 10-06-2023
А сколько по инструкции или по уставу длятся специальные военные операции, бываю на 4 года? А бессрочные?