В Минобороны России заявили о крупномасштабном наступлении ВСУ

Успеха противник не сыскал

05 июня 2023, 08:35, ИА Амител

Фото иллюстративное: сайт Минобороны РФ / mil.ru

ВСУ с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале российского Минобороны.

Целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, пояснили в военном ведомстве. Однако своих задач противник не добился, успеха не имел.

Потери ВСУ в результате действий "Восточной" группировки составили более 250 человек личного состава, 21 боевая бронированная машина, 16 танков и три БМП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению. Однако сказал, что не знает, сколько времени займёт эта операция, так как она "может сложиться по-разному".