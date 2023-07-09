Песков прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"

По его словам, Россию об этом никто не предупреждал

09 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение главарей "Азова"* на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей", - сказал Песков.

Он добавил, что договоренности нарушила как украинская, так и турецкая стороны. Песков заявил, что Россию никто не предупреждал о случившемся.

Как отмечает издание, указанные лица должны были находиться на территории Турции до завершения конфликта.



* "Азов" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.