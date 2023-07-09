Песков прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"
По его словам, Россию об этом никто не предупреждал
09 июля 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение главарей "Азова"* на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей", - сказал Песков.
Он добавил, что договоренности нарушила как украинская, так и турецкая стороны. Песков заявил, что Россию никто не предупреждал о случившемся.
Как отмечает издание, указанные лица должны были находиться на территории Турции до завершения конфликта.
* "Азов" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
10:24:36 09-07-2023
Хорошая мина при плохой игре
11:03:06 09-07-2023
Уважать нужно противника, а не обзываться...
11:53:37 09-07-2023
Это шоу только для нас. Но наши власти не клоуны, а фокусники-шулеры
16:21:05 09-07-2023
Туркам верить, себя не уважать!
18:24:20 09-07-2023
И что? Сказал и сказал, толку от этих слов не больше, чем от моего комментария
01:21:23 10-07-2023
нас опять обманули