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Песков прокомментировал возвращение на Украину главарей "Азова"

По его словам, Россию об этом никто не предупреждал

09 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение главарей "Азова"* на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей", - сказал Песков.

Он добавил, что договоренности нарушила как украинская, так и турецкая стороны. Песков заявил, что Россию никто не предупреждал о случившемся.

Как отмечает издание, указанные лица должны были находиться на территории Турции до завершения конфликта.

* "Азов" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

СВО Политика

Комментарии 6

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Результат обмена

10:24:36 09-07-2023

Хорошая мина при плохой игре

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Гость

11:03:06 09-07-2023

Уважать нужно противника, а не обзываться...

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Гость

11:53:37 09-07-2023

Это шоу только для нас. Но наши власти не клоуны, а фокусники-шулеры

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Возмущённый

16:21:05 09-07-2023

Туркам верить, себя не уважать!

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Гость

18:24:20 09-07-2023

И что? Сказал и сказал, толку от этих слов не больше, чем от моего комментария

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Гость

01:21:23 10-07-2023

нас опять обманули

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