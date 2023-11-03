Песков: Пугачева, как и любой россиянин, может свободно приезжать на Родину
Пресс-секретарь отметил, что родственники иноагентов "именем нарицательным не являются и не должны являться"
03 ноября 2023, 19:32, ИА Амител
Российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее – вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу высказаться о возвращении Аллы Пугачевой и других эмигрантов, которые находятся в родственных связях с иноагентами.
Напомним, что сегодня РИА Новости сообщило, что Пугачева приехала в Россию. По данным источника, артистка вернулась через Псков. "Одна, без Галкина*", – уточнил собеседник.
Песков, общаясь с журналистами, отметил, что родственники иноагентов "именем нарицательным не являются и не должны являться".
"Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира", – заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, что Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, но после начала боевых действий с ХАМАС уехала и оттуда.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
20:20:24 03-11-2023
Русофоб экстремист. Иноагенты вообще должны быть выдворены из России раз и навсегда со всем своим выводком и родственниками поскольку они также уже заражены вирусом предателя. В сша не церемонятся под попу коленом и на все чктыре стороны а то и в тюрьму
00:08:25 04-11-2023
Гость (20:20:24 03-11-2023) Русофоб экстремист. Иноагенты вообще должны быть выдворены и... Сразу видно высшее телевизионное образование.
01:25:37 04-11-2023
Гость (20:20:24 03-11-2023) Русофоб экстремист. Иноагенты вообще должны быть выдворены и... Не сдохни от злости, Шариков.
12:29:29 04-11-2023
Гость (01:25:37 04-11-2023) Не сдохни от злости, Шариков. ... Шариковых и швондеров воспитала императорская Россия.А в 20-е годы Советская Россия пожинала плоды воспитания царской России. С праздником Единства, друзья!!!
13:30:06 04-11-2023
Лепят лапшу 3 сорта на уши народу, лишь бы чем-то развлечь.