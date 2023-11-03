Песков: Пугачева, как и любой россиянин, может свободно приезжать на Родину

Пресс-секретарь отметил, что родственники иноагентов "именем нарицательным не являются и не должны являться"

03 ноября 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: exdec.ru

Российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее – вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу высказаться о возвращении Аллы Пугачевой и других эмигрантов, которые находятся в родственных связях с иноагентами.

Напомним, что сегодня РИА Новости сообщило, что Пугачева приехала в Россию. По данным источника, артистка вернулась через Псков. "Одна, без Галкина*", – уточнил собеседник.

Песков, общаясь с журналистами, отметил, что родственники иноагентов "именем нарицательным не являются и не должны являться".

"Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира", – заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, что Алла Пугачева с мужем и детьми уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, но после начала боевых действий с ХАМАС уехала и оттуда.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента