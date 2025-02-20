Песков: Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Россия и США условились немедленно начать подготовку к встрече лидеров стран

20 февраля 2025, 08:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, состоятся ли переговоры Трампа и Путина, Песков ответил следующим образом:

"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое. <...> Может быть, а может и не быть", – прокомментировал Песков.

Также о переговорах в Эр-Рияде 18 февраля и отношениях двух стран Песков сказал следующее: