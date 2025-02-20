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Песков: Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Россия и США условились немедленно начать подготовку к встрече лидеров стран

20 февраля 2025, 08:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, состоятся ли переговоры Трампа и Путина, Песков ответил следующим образом:

"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое. <...> Может быть, а может и не быть", – прокомментировал Песков.

Также о переговорах в Эр-Рияде 18 февраля и отношениях двух стран Песков сказал следующее:

  • Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США.
  • РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее.
  • Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи российского и американского лидеров.
  • Сложно точно сказать, сколько времени уйдет на подготовку встречи президентов РФ и США – дни или недели.
  • Для встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина потребуется определенная подготовка по линии МИД.
  • Понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России.
  • Настрой на продолжение переговоров с США – деловой.
  • Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта.
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Владимир Путин США Россия Политика Дмитрий Песков Дональд Трамп

Комментарии 4

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Гость

09:16:48 20-02-2025

до конца февраля либо позже --- позже, это в следующем году

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Гость

10:40:03 20-02-2025

Гость (09:16:48 20-02-2025) до конца февраля либо позже --- позже, это в следующем году... Чубатый, ты лучше посочувствуй зелёному нарко фюреру. Делишки у него совсем швах.

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Гость

09:43:15 20-02-2025

Информация не проверена. Источник хочет остаться неизвестным. Всё закончится 20 апреля 2025 года. Меня только смущает, что это день рождения Гитлера. А если потерпеть ещё пару дней, то ДР Ленина будет.)

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Гость

11:38:25 20-02-2025

Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет!

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