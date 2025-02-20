Песков: Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Россия и США условились немедленно начать подготовку к встрече лидеров стран
20 февраля 2025, 08:50, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
На вопрос о том, состоятся ли переговоры Трампа и Путина, Песков ответил следующим образом:
"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое. <...> Может быть, а может и не быть", – прокомментировал Песков.
Также о переговорах в Эр-Рияде 18 февраля и отношениях двух стран Песков сказал следующее:
- Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США.
- РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее.
- Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи российского и американского лидеров.
- Сложно точно сказать, сколько времени уйдет на подготовку встречи президентов РФ и США – дни или недели.
- Для встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина потребуется определенная подготовка по линии МИД.
- Понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России.
- Настрой на продолжение переговоров с США – деловой.
- Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта.
09:16:48 20-02-2025
до конца февраля либо позже --- позже, это в следующем году
10:40:03 20-02-2025
Гость (09:16:48 20-02-2025) до конца февраля либо позже --- позже, это в следующем году... Чубатый, ты лучше посочувствуй зелёному нарко фюреру. Делишки у него совсем швах.
09:43:15 20-02-2025
Информация не проверена. Источник хочет остаться неизвестным. Всё закончится 20 апреля 2025 года. Меня только смущает, что это день рождения Гитлера. А если потерпеть ещё пару дней, то ДР Ленина будет.)
11:38:25 20-02-2025
Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет!