Путин оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Главное
Главной целью встречи было повышение доверия между РФ и США, отметил президент
19 февраля 2025, 21:52, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Глава государства отметил, что встреча была направлена на восстановление доверия между странами, без чего невозможно урегулирование острых международных вопросов, в том числе конфликта на Украине. О чем рассказал президент – в материале amic.ru.
О переговорах в Эр-Рияде
Владимир Путин подчеркнул, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США по различным направлениям, включая экономику, энергетику и космос. По итогам встречи Москва и Вашингтон договорились о нормализации работы диппредставительств.
"Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование, – то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США", – заявил российский лидер.
О переговорах по Украине
Президент отметил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной и европейскими странами – наоборот, это они прекратили или запретили контакты. При этом США не исключают Киев из возможного переговорного процесса.
О встрече с Трампом
Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, однако такая встреча требует серьезной подготовки. По его словам, просто беседы за чашкой кофе недостаточно, необходимы условия для продуктивного диалога.
"Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу", – отметил Путин.
При этом президент подчеркнул, что посредники в переговорах между Россией и США не нужны, а сам диалог должен строиться на взаимных интересах.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
09:18:32 20-02-2025
Ну и хорошо, главное побыстрей. А то три года уже