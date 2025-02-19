Путин оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Главное

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Глава государства отметил, что встреча была направлена на восстановление доверия между странами, без чего невозможно урегулирование острых международных вопросов, в том числе конфликта на Украине. О чем рассказал президент – в материале amic.ru.

О переговорах в Эр-Рияде

Владимир Путин подчеркнул, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США по различным направлениям, включая экономику, энергетику и космос. По итогам встречи Москва и Вашингтон договорились о нормализации работы диппредставительств.

"Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование, – то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США", – заявил российский лидер.

О переговорах по Украине

Президент отметил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной и европейскими странами – наоборот, это они прекратили или запретили контакты. При этом США не исключают Киев из возможного переговорного процесса.

О встрече с Трампом

Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, однако такая встреча требует серьезной подготовки. По его словам, просто беседы за чашкой кофе недостаточно, необходимы условия для продуктивного диалога.

"Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу", – отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что посредники в переговорах между Россией и США не нужны, а сам диалог должен строиться на взаимных интересах.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.