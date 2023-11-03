Песков: Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию
Последнее послание Федеральному собранию президент оглашал 21 февраля 2023 года
03 ноября 2023, 23:35, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пока еще не определился со сроками оглашения послания в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что последнее послание Федеральному собранию президент оглашал 21 февраля 2023 года. В 2022 году оно не оглашалось, что российский лидер "большой динамикой событий".
"Президент пока еще не определился со сроками оглашения послания в этом году", – сказал Песков.
06:38:40 04-11-2023
Сильно занят ?
07:30:07 04-11-2023
Чем и на что посылать Федеральное послание?
02:53:05 05-11-2023
Пора отчитаться перед народом единственным источником власти. Или нет о чем?????