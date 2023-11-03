Песков: Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию

Последнее послание Федеральному собранию президент оглашал 21 февраля 2023 года

03 ноября 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока еще не определился со сроками оглашения послания в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что последнее послание Федеральному собранию президент оглашал 21 февраля 2023 года. В 2022 году оно не оглашалось, что российский лидер "большой динамикой событий".

"Президент пока еще не определился со сроками оглашения послания в этом году", – сказал Песков.