Путин: страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать
Путин подчеркнул, что при виде жертв и "кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются", однако руководствоваться эмоциями нельзя
31 октября 2023, 10:49, ИА Амител
Новый виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных жителей Израиля, однако вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с беспорядками в Дагестане. Он подчеркнул, что происходящее в секторе Газа сейчас ничем оправдать нельзя.
"Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", – заявил лидер государства.Путин подчеркнул, что при виде жертв и "кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются". Однако никто не имеет права позволять себе руководствоваться эмоциями.
Президент добавил, что США не устраивает участие РФ в урегулировании мировых и региональных проблем, в том числе и конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон верит в свою исключительность и в то, что ему все позволено. При этом Соединенным Штатам нужен не прочный мир на Ближнем Востоке, а постоянный хаос.
7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. В ответ на обстрелы ЦАХАЛ начала удары по территории сектора Газа, также полностью блокировала его.
10:51:17 31-10-2023
Со соим бы разобрался, не до Израиля однако.
11:25:20 31-10-2023
Гость (10:51:17 31-10-2023) Со соим бы разобрался, не до Израиля однако.... Если там мировая начнется, со своим уже никто в мире не разберется. Это даже не Украина, это Ближний Восток, там уже тысячелетия пересекаются глобальные интересы всего мира. Если полыхнет, Украину забудут. И все свои проблемы забудут
11:29:50 31-10-2023
Гость (10:51:17 31-10-2023) Со соим бы разобрался, не до Израиля однако.... Разберутся и с тобой.
11:04:10 31-10-2023
там осуществляется специальная операция по освобождению заложников
11:21:54 31-10-2023
Когда они убивали мирных жителей Израиля они не понимали последствий, так не бывает, все они понимали, ответственность на Хамас за мирных граждан Газы, кто начал тот и виновен.
11:28:53 31-10-2023
Гость (11:21:54 31-10-2023) Когда они убивали мирных жителей Израиля они не понимали пос... ответственность на Хамас --- ну да, а в обрушенных ракетами жилых многоэтажках почти стопудово никого из Хамаса не было.
11:28:58 31-10-2023
Гость (11:21:54 31-10-2023) Когда они убивали мирных жителей Израиля они не понимали пос... А кто отжимал землю у палестинцев в течении более 70 лет ?
11:35:34 31-10-2023
Гость (11:28:58 31-10-2023) А кто отжимал землю у палестинцев в течении более 70 лет ?... Напали - профукали, напали - профукали..им делали хорошее предложение - отказались. Кушайте на здоровье.
11:44:05 31-10-2023
Гость (11:35:34 31-10-2023) Напали - профукали, напали - профукали..им делали хорошее пр... Хорошее предложение было одно, выполнить резолюцию ООН о создании государства Палестина, его никто никому не делал. Это - итог. И еще даже не итог
12:11:26 31-10-2023
"которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок" Так может вместо того что бы тратить деньги на ракеты палестницы потратили бы их на бомбоубежища? Или хотя бы на опреснители воды что бы не было блокады?
11:30:54 31-10-2023
Гость (11:21:54 31-10-2023) Когда они убивали мирных жителей Израиля они не понимали пос... Тогда виновны евреи. Они первыми захватили чужие территории, наплевав, кстати, на все международные нормы и постановления ООН...
11:37:50 31-10-2023
Гость (11:30:54 31-10-2023) Тогда виновны евреи. Они первыми захватили чужие территории,... Будем искать евреев? Ну признайся, ненацист, ты любишь искать евреев, м!?
11:47:09 31-10-2023
Мендель (11:37:50 31-10-2023) Будем искать евреев? Ну признайся, ненацист, ты любишь искат... Евреев искали твои предки, бандеровцы, на Украине и вспарывали им животы. Сейчас ты, нацик, любишь искать на Украине русских, примерно для этого же, признайся?
12:03:00 31-10-2023
Гость (11:47:09 31-10-2023) Евреев искали твои предки, бандеровцы, на Украине и вспарыва... Вы считаете, тех кто ищет евреев бандеровцами?!
12:15:17 31-10-2023
Гость (12:03:00 31-10-2023) Вы считаете, тех кто ищет евреев бандеровцами?!... Бандеровцы так делали, это факт
12:26:47 31-10-2023
Гость (12:15:17 31-10-2023) Бандеровцы так делали, это факт... Утверждаете, что те, кто так делает - уподобляются бандеровцам?
12:44:00 31-10-2023
Гость (12:26:47 31-10-2023) Утверждаете, что те, кто так делает - уподобляются бандеровц... Почти, с разницей, что все бандеровцы это делали осознано, а в Дагестане большинство от недостатка ума. Ведь они сделали для палестинцев хуже. И для России. И для всех мусульман. Хотя скорее всего те, кто их организовал, делали это тоже осознано. чтобы сделать хуже и палестинцам, и мусульманам, и России
12:52:35 31-10-2023
Гость (12:44:00 31-10-2023) Почти, с разницей, что все бандеровцы это делали осознано, а... По КЧР, есть что сказать? Там то что случилось днём ранее? Почему их так взволновал жилищный вопрос? Подсказал кто?
13:01:31 31-10-2023
Гость (12:52:35 31-10-2023) По КЧР, есть что сказать? Там то что случилось днём ранее? П... Понятия не имею, даже не знаю о чем речь, как то пропустил новость
13:52:27 31-10-2023
Гость (13:01:31 31-10-2023) Понятия не имею, даже не знаю о чем речь, как то пропустил н... Ну, если пропустил, значит не было.
13:58:21 31-10-2023
Гость (13:52:27 31-10-2023) Ну, если пропустил, значит не было.... значит пофиг
16:58:48 31-10-2023
Гость (12:03:00 31-10-2023) Вы считаете, тех кто ищет евреев бандеровцами?!... Да. Бандеровцы равно фашисты преследовали евреев в том числе.
15:16:00 31-10-2023
Мендель (11:37:50 31-10-2023) Будем искать евреев? Ну признайся, ненацист, ты любишь искат... Послушай сам себя, фуфломет: евреи уничтожают арабов абсолютно нацистскими методами, а я с чего вдруг- неонацист?
15:58:25 31-10-2023
Мендель (11:37:50 31-10-2023) Будем искать евреев? Ну признайся, ненацист, ты любишь искат... Чего тебя искать-то? Ты тут один на сайте, похоже, за весь израиль отдуваешься...
11:38:19 31-10-2023
Гость (11:21:54 31-10-2023) Когда они убивали мирных жителей Израиля они не понимали пос... Убитые дети Газы не виноваты. А их убили.
13:33:44 31-10-2023
Гость (11:38:19 31-10-2023) Убитые дети Газы не виноваты. А их убили.... дети Украины чем провинились перед Путиным?
14:00:18 31-10-2023
А убитые (13:33:44 31-10-2023) дети Украины чем провинились перед Путиным? ... Они еще 8 лет назад чем то провинились перед бандеровцами. Их похоронили в Донецке на Аллее Ангелов
14:06:24 31-10-2023
А убитые (13:33:44 31-10-2023) дети Украины чем провинились перед Путиным? ... Даже бандеровский голливуд не смог смонтировать видео рушившихся жилых многоэтажек где-нибудь в Киеве, из под которых потом доставали детей. А Израиль сам снимал это в Газе и показывал. Еще с комментариями, что это сделали мы специально. Не представляю, чтобы у наших хватило ума такое снимать и признаваться, что это сделали мы специально. А им можно, они походу высшая раса
17:01:14 31-10-2023
А убитые (13:33:44 31-10-2023) дети Украины чем провинились перед Путиным? ... Причем тут Путин? Кто уничтожал детей на Донбассе? Путин? Или все-таки Украина?
11:40:39 31-10-2023
посмотрите карты соотношения народов и территорий Израиля и Палестины, 1947 и 2023 годов!? и всё станет понятно...!
11:48:19 31-10-2023
Гость (11:40:39 31-10-2023) посмотрите карты соотношения народов и территорий Израиля и ... Кстати да, палестинцы размножились проживая рядом с евреями. Но почему?
11:48:54 31-10-2023
У них там вечные терки... Мы то при чем?
12:16:53 31-10-2023
... (11:48:54 31-10-2023) У них там вечные терки... Мы то при чем? ... А при чем США на Украине? Но если там полыхнет, проблема будет больше
11:55:18 31-10-2023
Технология захвата территорий сегодня (Видео: Почему кавказцы не хотят становиться «палестинцами». Охранные Системы): Заходит новый субъект в малом количестве на интересующую его территорию. Расширяется. Выдавливает местное население. В информационном поле "войны", при помощи дезинформации, лжи, манипуляции, оставшихся делает врагами всего цивилизованного мира, запада. То, что из нас делали все 90-е годы - мы люди второго сорта, фашизация русских с первой чеченской компании и по сегодняшний день, и др., демонизация России (Кровавый Мордер), что бы руками назначенного врага, решать проблему с оставшимся местным, коренным населением. Юридическое оформление нового субъекта де-факто. Вместо израильтян пострадавшим народом должны были стать Армяне в Арцахе! но их об этом предупредили и перед будущим конфликтом там у них, они массово покинули Арцах, чем спасли себе жизни. Мировым планировщикам ни чего не оставалось как начать бойню Израиль-Палестина...
11:56:17 31-10-2023
Пусть попробуют барнаул захватить, мы их заморозим.
12:26:34 31-10-2023
не переживай. кому надо Б захватить у них уже давно есть план как не замёрзнуть...
12:46:22 31-10-2023
Как понимаю это заявление для дагестанцев. А нам оно для чего?...
13:00:08 31-10-2023
Гость (12:46:22 31-10-2023) Как понимаю это заявление для дагестанцев. А нам оно для чег... Для того же. У нас тоже идиоты могут найтись. Да и дагестанцы, это тоже наши. Некотрые из них сейчас за русских жизни отдают. А некоторые с головой не сильно дружат, только навредили палестинцам. И себе. И вообще мусульманам
17:02:31 31-10-2023
Гость (12:46:22 31-10-2023) Как понимаю это заявление для дагестанцев. А нам оно для чег... Затем, что среди нас тоже полно недалеких, но горячих.
13:30:02 31-10-2023
Почему мы не слышали подобных речей от президента, когда боевики ХАМАС резали мирных и ни в чём не повинных граждан Израиля? Слова его вполне правильные, но по непонятной причине обращённые к одной стороне. И да, никакие жертвы мирных жителей в Израиле не должны вести к жертвам среди мирных жителей Газы. Кто-то должен остановиться первым. Наверное это должен сделать тот, кто сильнее.
16:32:27 31-10-2023
Гость (13:30:02 31-10-2023) Почему мы не слышали подобных речей от президента, когда бое... Израиль поставлял вооружение укропам, поэтому евреям нечем было отбиваться от ХАМАСа, отдали свои ракеты ПВО хохлам. Отчасти спровоцировав этим арабов, ведь все знали об опустошении израильского арсенала. Израильские наемники находятся в ВСУ, но с началом событий 7 октября 2 тыс военных инструкторов вернулись на родину . Израиль словом и делом поддерживает украину, с чего это теперь Путин будет будет поощрять евреев в их агрессии, пусть скажут спасибо, что РФ держит нейтралитет.
13:51:41 31-10-2023
не для того три тыщи лет там всё назревало, что бы в одночасье заглохнуть...!