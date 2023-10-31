Путин: страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать

Путин подчеркнул, что при виде жертв и "кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются", однако руководствоваться эмоциями нельзя

31 октября 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Новый виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных жителей Израиля, однако вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с беспорядками в Дагестане. Он подчеркнул, что происходящее в секторе Газа сейчас ничем оправдать нельзя.

"Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", – заявил лидер государства.Путин подчеркнул, что при виде жертв и "кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются". Однако никто не имеет права позволять себе руководствоваться эмоциями.

Президент добавил, что США не устраивает участие РФ в урегулировании мировых и региональных проблем, в том числе и конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон верит в свою исключительность и в то, что ему все позволено. При этом Соединенным Штатам нужен не прочный мир на Ближнем Востоке, а постоянный хаос.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. В ответ на обстрелы ЦАХАЛ начала удары по территории сектора Газа, также полностью блокировала его.