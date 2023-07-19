Песков: Путин полноценно примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Очно Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров

19 июля 2023, 20:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи и примет в нем полноценное участие. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подтвердил, что очно Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. Ранее канцелярия президента ЮАР заявила, что Путин не посетит саммит очно по "обоюдному согласию". Отмечается, что глава республики Сирил Рамафоса в последние месяцы провел серию консультаций по поводу проведения саммита.