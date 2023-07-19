Президент ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС "по обоюдному согласию"

По их информации, Россию на саммите представит глава МИД РФ Сергей Лавров

19 июля 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе по "обоюдному согласию" сторон. Об этом утверждается на сайте главы ЮАР.

По их информации, Россию на саммите представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Отмечается, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в последние месяцы провел серию консультаций по поводу организации саммита.

Одновременно с этим канцелярия подтвердила, что в саммите будут участвовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Напомним, что в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой". Юрисдикцию МУС в России не признают, как и в ряде других стран.