Президент ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС "по обоюдному согласию"
По их информации, Россию на саммите представит глава МИД РФ Сергей Лавров
19 июля 2023, 18:29, ИА Амител
Президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе по "обоюдному согласию" сторон. Об этом утверждается на сайте главы ЮАР.
По их информации, Россию на саммите представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Отмечается, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в последние месяцы провел серию консультаций по поводу организации саммита.
Одновременно с этим канцелярия подтвердила, что в саммите будут участвовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Напомним, что в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой". Юрисдикцию МУС в России не признают, как и в ряде других стран.
12:29:05 20-07-2023
а чего так?