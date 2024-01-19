Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения
Пресс-секретарь отметил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам
19 января 2024, 20:45, ИА Амител
Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", – заявил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам.
Напомним, что впервые о том, что Путин окунулся в прорубь на Крещение, Кремль рассказал в 2018 году. Тогда пресс-секретарь Песков заявлял, что глава государства уже на протяжении нескольких лет соблюдает эту традицию.
06:28:07 20-01-2024
Интересно было бы посмотреть на Байдена в купели)
07:10:00 20-01-2024
А я не успел, времени не хватило, от работы выделить.
07:21:41 20-01-2024
Офигеть. Смело. Может и Байден окунулся
10:56:01 20-01-2024
А про себя болтун-говорун ничего не сказал. Ну да ему причиндалы нужны. Жена!