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Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения

Пресс-секретарь отметил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам

19 января 2024, 20:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", – заявил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам.

Напомним, что впервые о том, что Путин окунулся в прорубь на Крещение, Кремль рассказал в 2018 году. Тогда пресс-секретарь Песков заявлял, что глава государства уже на протяжении нескольких лет соблюдает эту традицию.

Политика
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Комментарии 4

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Гость

06:28:07 20-01-2024

Интересно было бы посмотреть на Байдена в купели)

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Гость

07:10:00 20-01-2024

А я не успел, времени не хватило, от работы выделить.

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Гость

07:21:41 20-01-2024

Офигеть. Смело. Может и Байден окунулся

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Андрей

10:56:01 20-01-2024

А про себя болтун-говорун ничего не сказал. Ну да ему причиндалы нужны. Жена!

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