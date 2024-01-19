Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения

Пресс-секретарь отметил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам

19 января 2024, 20:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", – заявил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам.

Напомним, что впервые о том, что Путин окунулся в прорубь на Крещение, Кремль рассказал в 2018 году. Тогда пресс-секретарь Песков заявлял, что глава государства уже на протяжении нескольких лет соблюдает эту традицию.