Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа

Встреча длилась около 3 часов. В ней участвовали и командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек

10 июля 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня, спустя пять дней после попытки военного мятежа. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча длилась около 3 часов. В ней участвовали и командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек. Подробности встречи Песков не раскрыл, но отметил, что Путин дал оценку работе ЧВК в ходе специальной военной операции на Украине.

"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения", - сказал Песков.

Напомним, что 23 июня военные колонны "Вагнера" отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.