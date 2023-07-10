Песков: Путин встречался с Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа
Встреча длилась около 3 часов. В ней участвовали и командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек
10 июля 2023, 17:37, ИА Амител
Президент России Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня, спустя пять дней после попытки военного мятежа. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что встреча длилась около 3 часов. В ней участвовали и командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек. Подробности встречи Песков не раскрыл, но отметил, что Путин дал оценку работе ЧВК в ходе специальной военной операции на Украине.
"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения", - сказал Песков.
Напомним, что 23 июня военные колонны "Вагнера" отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.
17:49:21 10-07-2023
Один из участников встречи, как объявлял президент - предатель. Тогда кто же другой участник встречи? И прямо тут же вертится ответ, что оба одним мирром мазаны. А это значит, что ни один не за нас.
18:53:55 10-07-2023
Гость (17:49:21 10-07-2023) Один из участников встречи, как объявлял президент - предате... Как же тем, кто действительно предал Родину хочется, что бы те, кто против их хозяев убивали друг друга. Но опять облом. Передавай привет Навальному.
08:36:12 11-07-2023
Гость (18:53:55 10-07-2023) Как же тем, кто действительно предал Родину хочется, что бы ... а чем сейчас занимаются?
19:07:37 10-07-2023
Так и напрашивается: Постановка.
09:46:20 11-07-2023
Орден дал?
11:36:55 11-07-2023
Гость (09:46:20 11-07-2023) Орден дал?... И с той и другой стороны все в крестах и медалях.
10:12:20 11-07-2023
Танк застрявший в цирке - символ нашего настоящего.
13:19:58 11-07-2023
А что же новость то спустя неделю прошла, а раньше думали, что соврать?