Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Остальная часть заседания пройдет с грифом "совершенно секретно"

25 сентября 2024, 17:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин выступит на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", – сказал Песков.

Само постоянное совещание по ядерному сдерживанию – рабочий орган Совбеза РФ, созданный в 1998 году. Его решения после утверждения главой государства обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти. Оно же в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики РФ.