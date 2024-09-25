Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию
Остальная часть заседания пройдет с грифом "совершенно секретно"
25 сентября 2024, 17:31, ИА Амител
В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин выступит на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", – сказал Песков.
Само постоянное совещание по ядерному сдерживанию – рабочий орган Совбеза РФ, созданный в 1998 году. Его решения после утверждения главой государства обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти. Оно же в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики РФ.
18:22:02 25-09-2024
Сдерживаться или не сдерживаться?Вот в чём вопрос.
21:54:39 25-09-2024
Байден вот в Раммштайн базу собрался тоже совершенно секретно ехать сразу после заседания с Вражинами на днях, а там 150 боеголовок у них хранится. Что-то назревает. У всех бункеры приготовлены же?
21:58:31 25-09-2024
и так кстати сейчас там Совет Федерации проходит. наш Губернатор тоже там. вот - Проект строительства в Барнауле транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая должна стать продолжением реконструкции шоссе Ленточный Бор, поддержали в Совете Федерации. УРА! и само Шоссе расширят на 4 полосы