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Песков: Путин выступит на заседании совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Остальная часть заседания пройдет с грифом "совершенно секретно"

25 сентября 2024, 17:31, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин выступит на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет выступление президента, остальное, по понятным причинам, тоже будет с грифом "совершенно секретно", – сказал Песков.

Само постоянное совещание по ядерному сдерживанию – рабочий орган Совбеза РФ, созданный в 1998 году. Его решения после утверждения главой государства обязательны для исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти. Оно же в 1999-2001 годах выработало основы ядерной политики РФ.

Политика

Комментарии 3

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Гость

18:22:02 25-09-2024

Сдерживаться или не сдерживаться?Вот в чём вопрос.

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Гость

21:54:39 25-09-2024

Байден вот в Раммштайн базу собрался тоже совершенно секретно ехать сразу после заседания с Вражинами на днях, а там 150 боеголовок у них хранится. Что-то назревает. У всех бункеры приготовлены же?

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Гость

21:58:31 25-09-2024

и так кстати сейчас там Совет Федерации проходит. наш Губернатор тоже там. вот - Проект строительства в Барнауле транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая должна стать продолжением реконструкции шоссе Ленточный Бор, поддержали в Совете Федерации. УРА! и само Шоссе расширят на 4 полосы

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