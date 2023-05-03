Песков: Путина не было в Кремле во время атаки украинских беспилотников

Парад на Красной площади в День Победы из-за происшествия отменять не собираются

03 мая 2023, 19:14, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сегодня он работает в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Он также заявил, что парад Победы 9 мая из-за происшествия отменять не собираются. Кроме того, происшествие не повлияло на график работы президента, в том числе в части публичных мероприятий в Кремле.

Ранее в Администрации президента сообщили, что Киев попытался нанести удар по кремлевской резиденции главы государства. На Кремль были нацелены два беспилотника. Их удалось вывести из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков никто не пострадал, в том числе и материально.

Пресс-служба Администрации президента заявила, что Россия оставляет за собой возможность принять ответные меры, когда ей это потребуется.