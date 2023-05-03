Украина попыталась атаковать кремлевскую резиденцию Путина

В Кремле это расценили как прямую попытку покушения на президента

03 мая 2023, 18:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киевский режим попытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина минувшей ночью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Как рассказали в администрации президента, два беспилотника были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и спецслужбами мер аппараты вышли из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков пострадавших от материального ущерба нет.

Путин не пострадал в результате украинской атаки, подчеркнули там. График работы главы государства не претерпел изменений.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", – подчеркнули в Администрации президента.

В Кремле подчёркивают, что попытка атаки БПЛА по Кремлю – это прямое покушение на Владимира Путина. Акцию там расценивают как спланированную террористическую.