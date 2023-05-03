Украина попыталась атаковать кремлевскую резиденцию Путина
В Кремле это расценили как прямую попытку покушения на президента
03 мая 2023, 18:38, ИА Амител
Киевский режим попытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина минувшей ночью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.
Как рассказали в администрации президента, два беспилотника были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и спецслужбами мер аппараты вышли из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков пострадавших от материального ущерба нет.
Путин не пострадал в результате украинской атаки, подчеркнули там. График работы главы государства не претерпел изменений.
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", – подчеркнули в Администрации президента.
В Кремле подчёркивают, что попытка атаки БПЛА по Кремлю – это прямое покушение на Владимира Путина. Акцию там расценивают как спланированную террористическую.
19:09:09 03-05-2023
Когда уже будет нанесён удар по Киеву, и такой, чтобы покровители боялись приезжать??? Эти экскурсии надо прекратить!!!
19:09:10 03-05-2023
Чертим новую красную линию? Старые-то все постирали...
07:38:28 04-05-2023
Во время войны была Ставка Верховного главнокомандующего. Где она располагалась, нацисты точно не знали. Не в Кремле
08:48:13 04-05-2023
Гость (07:38:28 04-05-2023) Во время войны была Ставка Верховного главнокомандующего. Гд... Ставка это орган управления, а не место на карте
09:04:46 04-05-2023
Гость (08:48:13 04-05-2023) Ставка это орган управления, а не место на карте... Любой орган управления находится в каком то месте. Есть руководитель органа управления, который находится в каком-то месте. Это место нацистам не было известно
10:57:24 04-05-2023
Почему так уверены, что это именно Киевский режим виноват? У нас в стране идиотов тоже хватает, которые могли с территории страны запустить беспилотники. Не защищаю Украину, но как-то странно быстро выяснили - кто именно запустил беспилотников, как будто пальцем в небо ткнули.
11:30:41 04-05-2023
Гость (10:57:24 04-05-2023) Почему так уверены, что это именно Киевский режим виноват? У... Давайте о небе и чуть выше.Вы думаете,эти беспилотники ориентировались по кремлёвским звёздам или ими управляли военные украинские спутники из космоса?И сколько их таких украинских:больше или меньше одного?
11:51:21 04-05-2023
Гость (10:57:24 04-05-2023) Почему так уверены, что это именно Киевский режим виноват? У... И как то быстро Зеленский ответил, это не я. Северные потоки тоже не он
13:52:27 04-05-2023
Гость (11:51:21 04-05-2023) И как то быстро Зеленский ответил, это не я. Северные потоки... Слова Зеленского вообще в расчёт брать не стоит. Но так быстро определили исполнителей и заказчиков, что просто подозрительно.
11:40:43 04-05-2023
Захарченко был убит у входа в ресторан,Рогожин чуть не погиб в самом ресторане (убиты его охранники),Моторолу подорвали в лифте, когда он добирался до квартиры,в результате терактов убиты Гиви,Мозговой на Донбассе.Недавно в Подмосковье взорвали автомашину с Дарьей Дугиной,потом вследствие взрыва в питерском кафе был убит Влад Татарский.На высшем уровне было заявлено:"Они не остановятся".И что? Отвечать нам вера не позволяет?Бог дарует жизнь и Бог её отнимает?Тогда получается Бог на стороне Украины ,по крайней мере хотя бы во второй части.