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Песков раскрыл причину отставки главы "Роскосмоса"

Корпорации необходимо динамично развиваться, отметил представитель Кремля

06 февраля 2025, 19:05, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Кремль не имеет претензий к Юрию Борисову, освобожденному 6 февраля от должности генерального директора "Роскосмоса", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил отставку кадровой ротацией, пишет "Коммерсант".

"Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", – сказал Песков.

Он также уточнил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует встречаться с новым и бывшим руководителями "Роскосмоса", однако регулярно получает доклады о работе корпорации.

Новым главой "Роскосмоса" стал Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта.

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Владимир Путин назначил нового главу "Роскосмоса"

Вместо Юрия Борисова корпорацию возглавит Дмитрий Баканов, бывший замминистра транспорта
НОВОСТИПолитика
Россия отставки и назначения Дмитрий Песков

Комментарии 3

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Филипп Филиппыч

19:28:45 06-02-2025

Пердячим паром космос не освоишь, нужны другие технологии и кадры.

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Гость

19:28:46 06-02-2025

Его ж вроде на Оскар номинировали, может с этим связано

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Гость

10:28:25 07-02-2025

Ротация. Для динамичного развития...
То есть конституцию мы зря меняли и развития нам не видать?

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