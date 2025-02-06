Песков раскрыл причину отставки главы "Роскосмоса"
Корпорации необходимо динамично развиваться, отметил представитель Кремля
06 февраля 2025, 19:05, ИА Амител
Кремль не имеет претензий к Юрию Борисову, освобожденному 6 февраля от должности генерального директора "Роскосмоса", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил отставку кадровой ротацией, пишет "Коммерсант".
"Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", – сказал Песков.
Он также уточнил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует встречаться с новым и бывшим руководителями "Роскосмоса", однако регулярно получает доклады о работе корпорации.
Новым главой "Роскосмоса" стал Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта.
19:28:45 06-02-2025
Пердячим паром космос не освоишь, нужны другие технологии и кадры.
19:28:46 06-02-2025
Его ж вроде на Оскар номинировали, может с этим связано
10:28:25 07-02-2025
Ротация. Для динамичного развития...
То есть конституцию мы зря меняли и развития нам не видать?