Песков раскрыл причину отставки главы "Роскосмоса"

Корпорации необходимо динамично развиваться, отметил представитель Кремля

06 февраля 2025, 19:05, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Кремль не имеет претензий к Юрию Борисову, освобожденному 6 февраля от должности генерального директора "Роскосмоса", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил отставку кадровой ротацией, пишет "Коммерсант".

"Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", – сказал Песков.

Он также уточнил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует встречаться с новым и бывшим руководителями "Роскосмоса", однако регулярно получает доклады о работе корпорации.

Новым главой "Роскосмоса" стал Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта.