Песков раскрыл состояние защищенной линии между Россией и США
Сейчас горячая линия между Москвой и Вашингтоном не используется
20 ноября 2024, 10:21, ИА Амител
Горячая линия связи между Россией и США, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", – рассказал Песков.
Однако и по этой линии нет никаких – даже экстренных – контактов.
Согласно данным на сайте Кремля, последний телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля 2022 года. Владимир Путин проговорил с Байденом более часа.
"Руководители стран обсудили гарантии безопасности для России и ситуацию вокруг Украины. Разговор коснулся и двусторонних отношений между РФ и США", – указало издание.
10:54:16 20-11-2024
Ну хорошо, поди успеют созвониться, если что. Если хуситы кабель не перережут