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Песков раскрыл состояние защищенной линии между Россией и США

Сейчас горячая линия между Москвой и Вашингтоном не используется

20 ноября 2024, 10:21, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Горячая линия связи между Россией и США, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", – рассказал Песков.

Однако и по этой линии нет никаких – даже экстренных – контактов.

Согласно данным на сайте Кремля, последний телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля 2022 года. Владимир Путин проговорил с Байденом более часа.

"Руководители стран обсудили гарантии безопасности для России и ситуацию вокруг Украины. Разговор коснулся и двусторонних отношений между РФ и США", – указало издание.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 1

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Гость

10:54:16 20-11-2024

Ну хорошо, поди успеют созвониться, если что. Если хуситы кабель не перережут

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