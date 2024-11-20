Сейчас горячая линия между Москвой и Вашингтоном не используется

20 ноября 2024, 10:21, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Горячая линия связи между Россией и США, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", – рассказал Песков.

Однако и по этой линии нет никаких – даже экстренных – контактов.

Согласно данным на сайте Кремля, последний телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля 2022 года. Владимир Путин проговорил с Байденом более часа.