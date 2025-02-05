Песков рассказал, что переговоры между ведомствами РФ и США стали интенсивнее
Вдаваться в подробности представитель Кремля не стал
05 февраля 2025, 17:33, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США на уровне отдельных ведомств в последнее время стали более интенсивными. Об этом сообщает РИА Новости.
"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу", – отметил Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ведет конструктивные переговоры с Москвой и Киевом.
Песков также подчеркнул, что динамика хода спецоперации указывает на необходимость инициативы в вопросе мирных переговоров именно со стороны Украины.
"Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", – отметил он.
Отвечая на слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой, Песков подчеркнул, что они должны основываться на конкретных предложениях, а иначе не имеют никакой значимости.
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Хорошая новость, может порешают