Трамп: США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной

Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху

05 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский президент рассказал, что с российским и украинским руководством ведутся "очень хорошие" переговоры об урегулировании конфликта на Украине.

"У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с российским и с украинским руководством", – заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Дональд Трамп также заявлял, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Он не стал раскрывать подробностей диалога, но отметил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного". Когда именно состоится разговор с президентом РФ, Трамп не уточнил.