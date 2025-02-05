Трамп: США ведут конструктивные переговоры с Россией и Украиной
Об этом американский президент заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху
05 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский президент рассказал, что с российским и украинским руководством ведутся "очень хорошие" переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
"У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с российским и с украинским руководством", – заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее Дональд Трамп также заявлял, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Москвой о завершении конфликта на Украине. Он не стал раскрывать подробностей диалога, но отметил, что будет говорить с Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного". Когда именно состоится разговор с президентом РФ, Трамп не уточнил.
10:01:50 05-02-2025
Трамп - наше всё?
10:06:32 05-02-2025
Гость (10:01:50 05-02-2025) Трамп - наше всё?... ага. ваше.
10:06:27 05-02-2025
Хорошая новость. Или хрень полная
13:18:02 05-02-2025
Ведут конструкции в интересах США.
14:34:21 05-02-2025
Учитывая установившуюся внешнюю стратегию США - ослаблять окружающий Штаты мир, "очень хорошие переговоры" носят опасный для РФ характер. На Украине Штаты стремятся выжать как можно больше крови и сохранить своё там ПРИСУТСТВИЕ!
18:38:58 05-02-2025
Юрий Я (14:34:21 05-02-2025) Учитывая установившуюся внешнюю стратегию США - ослаблять ок...
О, барнаульские клоуны-политологи на арену цирка вышли!