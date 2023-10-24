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Песков рассказал, есть ли у Путина двойники

По его словам, эти обсуждения не вызывают ничего, кроме улыбок

24 октября 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о том, есть ли двойники у президента России Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

Песков заверил, что ни в работе, ни в других сферах двойников у Владимира Путина нет. Пресс-секретарь отметил, что это является информационной уткой, которую обсуждают некоторые СМИ.

По его словам, подобные обсуждения вызывают только улыбку.

Владимир Путин Политика Дмитрий Песков

Комментарии 9

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Гость

17:09:31 24-10-2023

А спрашивали Пескова, или двойника Пескова?

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Гость

17:22:39 24-10-2023

Бурята нет ((

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Гость

17:48:37 24-10-2023

Ну с часами же прокололся дубликат.

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Виктор

18:27:46 24-10-2023

Если бы это сказал другой, то еще можно задуматься, а этот пескоструй, он и есть пескоструй.

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Гость

18:30:50 24-10-2023

Этот дзюдо не занимается он хоккеист А в хоккей в детстве все играли и в старости смогут ковылять на коньках. А вот кто дзюдо в детстве не занимался, то в старости его не обучить

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Гость

18:49:44 24-10-2023

Какой рост у Путина, без каблуков ?

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Гость

18:52:26 24-10-2023

Да кто же правду скажет))

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Гость

19:37:13 24-10-2023

Только тройники

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Гость

12:46:22 25-10-2023

подобные обсуждения вызывают только улыбку --- ну так зачем отвечать, мог просто посмеяться. А то начал отвечать, сразу возникло подозрение. Если чушь, ну пошути в в ответ, типа, только тройники. А так получилось хуже

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