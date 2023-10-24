Песков рассказал, есть ли у Путина двойники

По его словам, эти обсуждения не вызывают ничего, кроме улыбок

24 октября 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о том, есть ли двойники у президента России Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

Песков заверил, что ни в работе, ни в других сферах двойников у Владимира Путина нет. Пресс-секретарь отметил, что это является информационной уткой, которую обсуждают некоторые СМИ.

По его словам, подобные обсуждения вызывают только улыбку.