Песков рассказал, есть ли у Путина двойники
По его словам, эти обсуждения не вызывают ничего, кроме улыбок
24 октября 2023, 17:03, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о том, есть ли двойники у президента России Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.
Песков заверил, что ни в работе, ни в других сферах двойников у Владимира Путина нет. Пресс-секретарь отметил, что это является информационной уткой, которую обсуждают некоторые СМИ.
По его словам, подобные обсуждения вызывают только улыбку.
17:09:31 24-10-2023
А спрашивали Пескова, или двойника Пескова?
17:22:39 24-10-2023
Бурята нет ((
17:48:37 24-10-2023
Ну с часами же прокололся дубликат.
18:27:46 24-10-2023
Если бы это сказал другой, то еще можно задуматься, а этот пескоструй, он и есть пескоструй.
18:30:50 24-10-2023
Этот дзюдо не занимается он хоккеист А в хоккей в детстве все играли и в старости смогут ковылять на коньках. А вот кто дзюдо в детстве не занимался, то в старости его не обучить
18:49:44 24-10-2023
Какой рост у Путина, без каблуков ?
18:52:26 24-10-2023
Да кто же правду скажет))
19:37:13 24-10-2023
Только тройники
12:46:22 25-10-2023
подобные обсуждения вызывают только улыбку --- ну так зачем отвечать, мог просто посмеяться. А то начал отвечать, сразу возникло подозрение. Если чушь, ну пошути в в ответ, типа, только тройники. А так получилось хуже