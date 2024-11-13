Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина
Ее совместят с большой пресс-конференцией президента РФ
13 ноября 2024, 16:04, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет во второй половине декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.
Известно, что прямую линию Путина объединят с его большой пресс-конференцией.
"Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря", – заявил Песков на брифинге.
Точной даты пресс-секретарь президента России не назвал.
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