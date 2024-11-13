Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Путина

Ее совместят с большой пресс-конференцией президента РФ

13 ноября 2024, 16:04, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет во второй половине декабря 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.

Известно, что прямую линию Путина объединят с его большой пресс-конференцией.

"Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря", – заявил Песков на брифинге.

Точной даты пресс-секретарь президента России не назвал.