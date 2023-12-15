Президент России Владимир Путин провел совмещенную с пресс-конференцией прямую линию 14 декабря

15 декабря 2023, 01:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию и поговорил с жителями страны 14 декабря. Форматы прямой линии и общения с прессой на этот раз были совмещены. Мероприятие, на котором Путин подвел итоги года, длилось более четырех часов. За это время президент говорил о спецоперации, об экономике, внешней политике, ответил, как он относится к абортам и будет ли в России вторая волна мобилизации. Amic.ru рассказывает, о чем спрашивали главу государства и что он ответил на самые животрепещущие вопросы.

Суверенитет России

Владимир Путин начал свой разговор о суверенитете России. Он подчеркнул, что для России "существование без суверенитета невозможно".

"Главное – укрепление суверенитета, обороноспособности страны, обеспечение прав и свобод граждан, развитие политической системы, парламентаризма, обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета. Россия без этого существовать не сможет", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что у страны есть большой запас прочности, чтобы идти вперед. Он заключается в высокой консолидации российского общества и в устойчивости финансово-экономической системы страны, а также "возрастании возможностей нашей армии и органов безопасности".

"Итоги года" с Владимиром Путиным/ Фото: amic.ru

Экономические итоги года

Главной целью мероприятия было подведение итогов года, и Путин в самом начале пресс-конференции эти итоги подвел. В первую очередь он говорил об экономике и сказал, что российская экономика не рухнула под давлением санкций.

Путин отметил, что по итогам 2023 года инфляция в России может составить 7,5% или приблизиться к 8%. При этом он подчеркнул, что Центробанк и правительство России принимают все меры, чтобы ее сдержать. И власти исходят из того, "что нам удастся вернуться к целевым показателям", обнадежил Путин.

Хорошим назвал президент показатель ВВП по итогам года. А именно к концу года ожидается рост ВВП на 3,5%, отметил президент. По его словам, Россия смогла "отыграть" падение прошлого года, когда произошло снижение ВВП на 2,1%, и даже "сделать шаг вперед".

Также Путин сказал о росте реальных зарплат и рекордно низком уровне безработицы.

"Реальная зарплата вырастет примерно на 8% за вычетом инфляции. Не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная, и реальные доходы тоже возрастают. Уровень безработицы, чем мы гордились, в начале года был минимум 3%. По состоянию на 13 декабря уже 2,9%, такого не было в истории России, это интегрированный показатель состояния экономики. Когда я говорил про повышение реальных доходов, с 1 января МРОТ будет повышен сразу на 18%", – отметил Путин.

Кроме того, за год показатели обрабатывающей промышленности выросли на 7,5%. Рост инвестиций в основной капитал составил 10%, а прибыль предприятий ушла в плюс на 10%, отметил Путин.

"Гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу, рабочие места будут создаваться. Банки заработают свыше 3 трлн рублей. В целом в стране скажут: "Банки жируют". Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, – для них это приятная новость, устойчивость российской банковской финансовой системы", – сообщил Путин.

Он также указал на то, что государственный внешний долг России снизился с 46 до 32 млрд долларов США, а частный внешний долг – с 337 млрд долларов до 297 млрд. Причем погашение долга идет с опережением графика, отметил Путин.

Президент высказался и о курсе доллара. Он сказал, что курс остается плавающим, но заверил, что ситуация на финансовом рынке стабильна.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Спецоперация и Украина

Путин назвал конфликт на Украине "огромной трагедией" и отметил, что юго-восток страны всегда был пророссийским и голосовал за пророссийских политиков. Также он указал на то, что Одесса – это "русский город".

"Русские и украинцы один народ, и это похоже на гражданскую войну между братьями. Они даже ни при чем, юго-восток Украины был пророссийским, это исторически российские территории. Все Причерноморье отошло к России после русско-турецкой войны, Одесса – русский город. Нет, придумали всякую историческую чушь. Когда-то Ленин передал территории Украине, мы смирились, но юго-восток всегда на выборах голосовал за тех, кто шел за пророссийских лозунгами, и в целом Россию это вполне устраивало, но после 2014 года нам стало ясно, что силовым образом не дадут выстроить отношения с Украиной", – объяснил Путин.

Президент напомнил, что Россия пыталась выстроить с Украиной "нормальные отношения", однако западные страны помешали ей это сделать, когда организовали переворот в 2014 году, а затем и пренебрежительно отнеслись к Минским соглашениям.

Вопрос о ходе СВО поступил от военкора Николая Долгачева. Он спросил о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра в районе Крынок. Путин ответил, что ВСУ сосредоточили удар артиллерии по узкому участку левого берега, и поэтому российские солдаты "отошли на несколько метров в лесопосадки". И теперь ВСУ "пихают людей на истребление", чтобы сохранить плацдарм, отметил Путин.

"Их военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Они используют только лодки под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У противника десятки погибших, они попали в огневой мешок и по политическим соображениям бросают туда личный состав. Пока ездят и клянчат, хотят показать, что есть шансы добиться успеха в рамках контрнаступления. Их просто выбивают оттуда. Они будут уничтожены. Это не просто военнослужащие, это элита, штурмовые отряды. Можно представить, насколько это чувствительно. Это безответственно со стороны политического руководства страны. Они продолжают это делать, это трагедия для них", – отметил Владимир Путин.

Что касается общего положения дел на фронте, президент сообщил, что по всей линии соприкосновения российские военные улучшают свое положение.

Владимир Путин / Фото: amic.ru

Мир с Украиной и цели СВО

Отдельно Владимир Путин высказался и о мирном соглашении с Украиной. Он отметил, что мирное соглашение с Украиной будет подписано, когда будут достигнуты цели СВО. Они, подчеркнул Путин, остаются неизменными – как и прежде, это денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус, сказал Путин.

"Украина ничего не производит, все привозит на халяву. Халява может и закончиться, и, судя по всему, заканчивается. Дали им 400 танков – даже примерно 420-430. Все, что обещали западники, Украина получила. Но начиная с контрнаступления, мы уничтожили 747 танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Или мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры, используем возможности договориться, или решим силовым путем", – прокомментировал Путин.

Говоря о денацификации, глава государства напомнил, что Степан Бандера на Украине "возведен в ранг национального героя", а украинский президент аплодировал солдату СС и бывшему участнику Холокоста. Поэтому вопрос до сих пор актуальный, сказал Путин.

Вторая волна мобилизации

В очередной раз Путина спросили о возможной второй волне мобилизации в России. Президент напомнил, что в 2022 году в России прошла частичная мобилизация, когда в армию призвали 300 тысяч человек, в 2023 году активно набираются контрактники. Таким образом, по словам главы государства, сейчас необходимости в дополнительной мобилизации нет.

"244 тысячи мобилизованных находится напрямую в зоне СВО, из их числа уже 14 Героев России. Сформированы полки по обслуживанию техники, среди них много специалистов хороших, люди востребованы, 41 тысяча человек – уволенные по здоровью. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей к заключению контрактов с вооруженными силами и планировали к концу года набрать 400 тысяч с небольшим человек. Доложили, что набрано 486 тысяч. И поток мужчин, которые готовы, не сокращается. 1,5 тысячи ежедневно контракт подписывают на 2-3 года. У них на год или более короткий срок, вместе будет под полмиллиона человек. Необходимости нет", – заверил Путин.

Путин также отметил, что сейчас российская оборонная промышленность активно работает для нужд СВО и темпы производства будут наращиваться.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Помощь солдатам и добровольцам

Много вопросов на пресс-конференции касалось помощи контрактникам и добровольцам.

Путин подчеркнул, что сейчас в фонде "Защитники Отечества" налажена работа по предоставлению бойцам СВО жилья, льгот и документов.

"Фонд работает хорошо, люди хорошие подобрались. Люди шикарные, заряженные на позитивную работу, но у них компетенции ограничены. Депутаты Госдумы после посещения мною филиала тоже вопросом занимаются, мы будем совершенствовать работу фонда, чтобы это был действенный способ защиты интересов ребят, защищающих Родину", – сказал Путин.

Проблемы есть у тех военных, которые заключили контракты в ДНР и ЛНР. Одна их таких, сержант Юлия Береза, обратилась к Путину и сказала, что ее документы действуют только на территории ДНР и льготы для участников СВО она получить не может. Путин признал проблему и отметил, что комиссии по решению этого вопроса уже созданы и работают. И военные из ДНР и ЛНР активно подтверждают свои права на льготы.

Путин несколько раз сказал и о том, что военные, которые служат на СВО, в будущем должны работать с детьми и обучать их "на личном примере".

"Бисмарк сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Это правильно, точно абсолютно. Воспитание в хорошем, а не квасном смысле – это хорошо. Уже свыше 1000 коллег и товарищей по оружию, которые отслужили, работают в школах и с детскими подростковыми коллективами, и мы будем это делать дальше и расширять работу", – отметил Путин.

По поводу добровольцев Путин заявил, что они должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками и получать ту же поддержку от государства. По словам президента, он уже говорил об этом с министром обороны с и начальником Генштаба.

При этом, например, с ветеранами, работающими на частные военные компании, все еще есть проблемы. Один из таких – Сергей Соболев из Новосибирской области – обратился к Путину по прямой связи. Президент ответил:

"Формально и юридически ЧВК в России нет, они не предусмотрены законом. Контракты с государством не заключались. К сожалению, выплаты были наличными. Сейчас трудно установить просто даже списочный личный состав подразделений. Их права без всяких сомнений должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, в этом нет никаких сомнений, принципиальная позиция. Минобороны и правительство об этом знают. Если нужно внести изменения в закон, и это будет сделано. Мы будем к этому стремиться", – заверил Путин.

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: amic.ru

Развитие новых регионов

Путину задавали вопросы и из новых регионов России. В ходе ответов он сообщил, что ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено более триллиона рублей на развитие этих регионов и их вхождение в экономическую и социальную жизнь России. Кроме того, другие регионы России уже вложили в новые территории около 150 млрд рублей и планируют выделить им примерно 100 млрд рублей. Но и сами новые субъекты принесли в федеральный бюджет около 170 млрд рублей, сказал Путин.

Тем не менее представители новых регионов рассказали Путину о проблемах. Так, в одной из больниц Мелитополя президенту поведали, что у них не хватает врачей, и на одного специалиста приходится по 50-60 пациентов в день. Путин ответил, что необходимо распространить программу льготной ипотеки для врачей на вторичное жилье, чтобы медикам было проще приобрести квартиру. Также он сказал, что нужно использовать опыт Дальнего Востока и повысить выплаты по программе "Земский доктор" для отправляющихся в новые регионе врачей до 2 млн рублей, а для фельдшеров – до миллиона рублей.

Отношения с другими странами

Много вопросов было и об отношениях России с другими странами, в первую очередь – с западными. Путин заявил, что нормализация отношений с последними зависит не от России, а прежде всего от них самих. По мнению Путина, западные страны сами испортили с Россией отношения, потому что пренебрегали российскими интересами.

"Многие деятели внешне ведут себя как генерал де Голль. А на практике ведут себя как маршал Петен. Все почти ведут себя так, кроме нескольких человек, они не пророссийские, а пронациональные. Связано с большой зависимостью от Старшего брата, но мы готовы выстраивать отношения, с США готовы выстраивать отношения. Считаем, что США важная, нужная страна мира, но имперская политика им мешает, в общественном сознании они должны себя вести как империя", – сказал Путин.

По поводу отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин ответил французскому каналу TF1, что у них были "добрые рабочие отношения". Однако президент Франции решил их прекратить.

"Интерес есть – мы готовы, нет интереса – мы обойдемся. Мы не уклоняемся от контактов, но если европейские страны не хотят, на нет – и суда нет. Нам есть чем заниматься", – сказал Путин.

Зато с Китаем отношения развиваются хорошо. Путин подчеркнул, что государства надеются достичь более 200 млрд долларов товарооборота. По информации президента, рост в этом году должен составить 31%.

"Мы развиваем отношения в сфере инфраструктуры, строим мосты, дороги и будем дальше это делать. Значительный толчок был дан по результатам визита Си Цзиньпиня, мы договорились, что будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям, работа идет интенсивно, стабильно. Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы с Китаем сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но блоков не создаем, сотрудничество не направлено против кого бы то ни было", – подчеркнул глава государства.

Вопрос Путину задал и турецкий журналист о ситуации в секторе Газа. Путин заявил, что Россия исходит из того, что нужно воплощать в жизнь решения ООН "по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме" и создать условия для израильско-палестинского урегулирования. Кроме того, необходимо "оказывать массированную гуманитарную поддержку людям", подчеркнул Путин.

Также турок спросил и о возможной встрече с турецким президентом Эрдоганом. Путин ответил, что он "готов слетать в Турцию", и понадеялся, что в начале следующего года встреча с Эрдоганом у него может состояться.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Высказался Путин и о перспективах Молдовы и Армении в СНГ. Президент подчеркнул, что если Молдова не хочет быть в СНГ, то таков ее выбор.

"Если Молдова хочет последовать примеру Германии, которая получает энергоносители на 30% дороже, – пожалуйста. Рынок сельхозпродукции используется активно сельхозпроизводителями. Не хотят – не надо, куда они пойдут со своей продукцией? Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности их присутствия нет", – подчеркнул Путин.

Что касается Армении, Путин отметил, что премьер-министр страны Никол Пашинян не присутствовал на последних мероприятиях СНГ из-за "процессов в Армении" и это "не связано с желанием или нежеланием продолжать работу" в СНГ.

Допуск российских спортсменов на Олимпиаду

Не обошлось и без спортивных тем. Путина спросили о его позиции о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 без флага и гимна.

Глава государства отметил, что чиновники от международного спорта извращают идею олимпийского движения, когда не объединяют, а разъединяют людей, и уподобляться этому не надо.

"Пускай едут и соревнуются, то же самое должно быть сделано и в отношении России. Они принимают решения, невыгодные для мирового спорта. Здесь то же самое, только в другой сфере. Спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить. Все знают, что наш спортсмен, и поэтому я поддерживаю то, чтобы спортсмены ехали. Но надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь лидеров, которые претендуют на медали, и показать, что наш спорт загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение", – резюмировал Путин.

Приговор Баязитовой

В ходе прямой линии Путин прокомментировал приговор журналистке Александре Баязитовой, которой дали пять лет колонии по статье о вымогательстве, при этом прокуратура попросила для нее 14 лет колонии. Президент ответил, что ситуации до деталей не знает, и подчеркнул, что "никто на нее не охотился".

При этом он признал, что "оторопел" и не понимает, зачем нужно было запрашивать для нее 14 лет колонии.

"У меня как у гражданина тоже вызывает вопросы: за решетку человека прятать на 14 лет? То, что он сделал и эта женщина, – плохо. Но надо ли 19 и 14 лет – над этим законодатель должен подумать. Но пока закон существует, его надо исполнять", – заявил президент.

Путин отметил, что попросил законодателей рассмотреть этот инцидент и отреагировать на него.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Запрет абортов

Одна из самых актуальных тем, на которые высказался президент, – тема абортов. Путин сравнил запрет абортов с антиалкогольной кампанией в СССР и отметил, что тогда это привело к употреблению суррогатов и отравлениям. Поэтому он предложил обходиться с этой темой "аккуратно".

"Мне известна позиция Церкви, другой позиции у Церкви и быть не может. И государство заинтересовано, чтобы женщины принимали решение сохранить ребенка. Но права и свободы женщины должны соблюдаться. Прежде всего, решение лежит в двух областях – обращение к традиционным ценностям, воспитание в том смысле, что ребенок – это дар Божий. Надо приводить все в порядок в женских консультациях, думать, какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. И нужно думать, как и дальше работать по поддержке семей с детьми", – пояснил свою позицию Путин.

Трудовая миграция

Еще одной обсуждаемой темой конца года стали ограничения на работу трудовых мигрантов. Путин назвал эту проблему непростой и напомнил, что в России сейчас насчитывается свыше 10 млн мигрантов. Он отметил, что в ущерб коренного населения России закрывать проблемы рынка труда не нужно. Однако стоит привлекать квалифицированную рабочую силу, считает он.

"Открываются школы с русским языком. Это надо заранее готовить. Нужно, чтобы мигранты уважали законы и традиции народов России, надо создавать условия для мигрантов. Надо готовить, работать, а не делать вид, что проблема возникает только сейчас. И, наверное, нужен специальный орган, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил бы решения по каждому ее аспекту. Мы должны руководствоваться, прежде всего, интересами местного населения, граждан России", – высказался Путин.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Подорожание яиц, ЖКХ и автомобилей

В ходе прямой линии Путина спросили и о росте цен, в особенности на яйца. Глава государства объяснил, что рост цен на яйца связан со "сбоем в работе правительства" и что спрос на яйца увеличился, а объем производства остался прежним.

"Рост 40%. Идет небольшое, но повышение доходов, спрос увеличился, а объемы производства – нет, вовремя не открыли импорт. Турция предложила импорт открыть, из Беларуси предлагают. Нужно было вовремя решить. Ситуация будет улучшаться. Минимум две недели назад разговоры с министерством имели место быть. Это сбой в работе правительства. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Обещаю, что ситуация будет исправлена в ближайшее время", – сказал Путин.

Президенту пожаловались и на рост тарифов ЖКХ от 9 до 15% в Новосибирской области. Путин ответил, что тарифы должны расти своевременно, и необходимо будет посмотреть соотношение параметров в Новосибирской области.

Журналисты на прямой линии упомянули и о подорожании автомобилей "Лада", цены на которые "взлетели до небес". Путин уточнил, что ценник повысился на 40%, но это все равно много. И главная причина – в нехватке компонентов для машин.

"Издержки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но по другой цене, это ведет к удорожанию. Главное – создавать платформы и их развивать. Уверен, что цены пойдут вниз. Есть задача создания своей компонентной базы, потому что мы передоверились так называемым партнерам и эта отрасль автокомпонентов практически совсем была утрачена. Надо воссоздавать, Минпромторг этим занимается. Работает Минпромторг активно, производитель активно работает", – заверил Путин.

Гражданская авиация

Кроме автомобилей, россиян волновала и ситуация с гражданскими самолетами. Путин на этот вопрос ответил, что до СВО авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов, поэтому парк судов ими перегружен. Однако сейчас планируется развивать собственное самолетостроение, заверил Путин.

"Наши компании поступили правильно, они не стали отвечать на действия лизинговых компаний. Сейчас мы часть самолетов выкупаем, они становятся нашей собственностью. Надо развивать собственное самолетостроение. Планируем к 2030 году произвести более тысячи самолетов МС-21, переоборудовать суда двигателями ПД, выйти на производство двигателя ПД-35, это даст увеличить количество дальнемагистральных самолетов ИЛ-96-400. Так что работать нужно, возможности имеются. Надеюсь, что все планы будут реализованы и нам будет на чем летать", – обнадежил глава государства.

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: amic.ru

О чем еще спрашивали Путина?

На пресс-конференции было много и других вопросов от региональных журналистов. Например:

Путина спросили об обмелении Куйбышевского водохранилища. Он понадеялся, что этого не произойдет, и пообещал, что правительство не бросит вопрос на самотек;

дети из Крыма попросили отремонтировать им спортзал, где уже более 40 не было ремонта. Путин пообещал помочь;

Путина спросили и о программе переселения из районов Крайнего Севера в Республике Коми (очередь составляет около 21 тысячи человек). Путин пообещал обсудить вопрос с правительством;

ответил Путин и на вопрос о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Он подчеркнул, что главное – обеспечить безопасность пассажиров. И Минобороны сейчас постоянно анализирует ситуацию;

был вопрос и о том, зачем потребовался новый учебник истории. Путин объяснил, что "нам нужна фундаментальная государственная версия учебника", которая будет доведена до всех. И сказал: "Учебники должны быть правдивыми", а не обслуживать чьи-то интересы;

прозвучал вопрос об износе ЛЭП в Великом Новгороде, из-за которого жители города на 2-3 недели остаются без света. Путин пообещал поговорить с руководством "Россетей" и губернатором области;

важным был вопрос о состоянии с вакцинами и препаратами в России. Путин отметил, что сбой с производством вакцины от кори связан с проблемами дефицита яиц на рынке, и в ближайшее время эта проблема решится. Уход компаний – производителей препаратов с российского рынка также привел к нехватке некоторых лекарств, однако Минздрав проблему решает, заверил Путин;

девочка спросила Путина о развитии искусственного интеллекта. Президент отметил, что предотвратить его развитие невозможно, но можно "возглавить" это направление;

Путина спросили о ситуации в городе Шебекино Белгородской области, который подвергается атакам ВСУ. Президент поручил создать особую экономическую зону в Шебекино, сохранить там рабочие места и обеспечить восстановление экономики;

Путину сообщили и об аварийной дороге Тюмень – Новосибирск. Он пообещал сказать о проблеме Минтрансу;

одним из самых неординарных был вопрос студента СпбГУ, который спросил Путина о двойниках. Вместо себя студент выставил дипфейк главы государства, то есть созданный с помощью ИИ персонаж обладал внешностью, голосом и мимикой президента России. Путин на это ответил, что двойников у него нет, и это его первый двойник. Также он добавил, что быть похожим на него может быть только один человек, то есть он сам.

Последний вопрос задал журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников. Он спросил, что бы Путин сказал себе образца 2000 года.

Путин ответил: "Я бы сказал: "Верной дорогой идете, товарищи". От чего бы предупредил – от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. И по поводу советов: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России".

Отметим, что самые яркие цитаты Путина с прямой линии можно прочитать здесь. Больше информации смотрите в нашем сюжете "Прямая линия с Владимиром Путиным – 2023".