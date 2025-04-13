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Песков рассказал, когда состоится встреча Путина и Трампа

Он назвал визит спецпосланника президента США в Москву одним из шагов к ней

13 апреля 2025, 16:59, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Очные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непременно состоятся, когда придет время. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что главы государств высказывали свою политическую волю к встрече, в том числе и публично.

"Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться", – сказал представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом станет "дополнительным шагом" в сторону встречи двух лидеров.

Владимир Путин США Россия Дональд Трамп

Комментарии 3

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Гость

18:16:12 13-04-2025

Надо сгруппироваться пока они там за

Океаном перестраиваются




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Гость

07:50:49 14-04-2025

9 мая?

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Гость

08:10:24 14-04-2025

ИИ исказил портрет Владимира Владимировича до.....

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