СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф встретится с Владимиром Путиным 11 апреля

Со слов источников, это будет третья встреча президента России и спецпосланника американского лидера

11 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля. Самолет с ним на борту уже приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что это будет третья личная встреча Путина и Уиткоффа.

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел из города Форт-Лодердейл (штат Флорида) и приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Напомним, предыдущие переговоры российского лидера и спецпосланника Дональда Трампа прошли 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин через Уиткоффа передал президенту США информацию и "дополнительные сигналы". Однако темы разговора представитель Кремля не раскрыл. При этом 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник Трампа отправится в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Первая личная беседа Уиткоффа с Путиным состоялась 11 февраля. Тогда он посетил Россию для возвращения на родину американца Марка Фогела, осужденного за контрабанду наркотиков. Заключенного освободили в рамках обмена. 13 февраля на родину вернулся россиянин Александр Винник, который отбывал тюремное заключение в США.