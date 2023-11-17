НОВОСТИПолитика

Песков рассказал, на кого должен быть похож следующий президент России

Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок

17 ноября 2023, 15:03, ИА Амител

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС

Журналистка МГИМО отметила, что эпоха Путина скоро должна закончиться, и попросила Пескова рассказать, каким должен быть следующий президент.

"Таким же. Или другим, но таким же", – ответил Песков.

Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок.

"Но я искренне верю, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах.  Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом", – отметил представитель Кремля.

Напомним, выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года, однако официальное решение о дате выборов Совфед примет в декабре 2023 года.

Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин

Комментарии 10

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Гость

15:18:35 17-11-2023

Сначала был дзюдоист, потом хоккеист. Теперь фигурист?

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Гость

17:03:52 17-11-2023

Гость (15:18:35 17-11-2023) Сначала был дзюдоист, потом хоккеист. Теперь фигурист?... Вначале был теннисист!

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Гость

18:30:01 17-11-2023

Гость (17:03:52 17-11-2023) Вначале был теннисист! ... Самый первый был мишенью в женской пулевой стрельбе. Его Фаня Капкан издырявила.

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Гость

15:44:20 17-11-2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин,= Это как быть другим? Внешне похожим? Может правильно говорят злые языки....?

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Гость

16:41:27 17-11-2023

На кого похож, на кого похож... Да мы и без Пескова знаем, на кого будет похож, прямо один в один!)))

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Гость

19:11:03 17-11-2023

Подготовили похожего?

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Гость

19:20:55 17-11-2023

конечно, он надеется, а то ведь и без кормушки можно остаться.

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Гость

20:09:34 17-11-2023

Такой же Путин?

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Дядька

21:27:04 18-11-2023

На тебя видно?

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игорь

19:05:56 25-11-2023

https://russianstoday.ru/vybory-prezidenta-rossii-2024-vyhod-est/ следующий президент должен быть таким

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