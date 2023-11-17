Песков рассказал, на кого должен быть похож следующий президент России
Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок
17 ноября 2023, 15:03, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Журналистка МГИМО отметила, что эпоха Путина скоро должна закончиться, и попросила Пескова рассказать, каким должен быть следующий президент.
"Таким же. Или другим, но таким же", – ответил Песков.
Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок.
"Но я искренне верю, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом", – отметил представитель Кремля.
Напомним, выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года, однако официальное решение о дате выборов Совфед примет в декабре 2023 года.
15:18:35 17-11-2023
Сначала был дзюдоист, потом хоккеист. Теперь фигурист?
17:03:52 17-11-2023
Гость (15:18:35 17-11-2023) Сначала был дзюдоист, потом хоккеист. Теперь фигурист?... Вначале был теннисист!
18:30:01 17-11-2023
Гость (17:03:52 17-11-2023) Вначале был теннисист! ... Самый первый был мишенью в женской пулевой стрельбе. Его Фаня Капкан издырявила.
15:44:20 17-11-2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин,= Это как быть другим? Внешне похожим? Может правильно говорят злые языки....?
16:41:27 17-11-2023
На кого похож, на кого похож... Да мы и без Пескова знаем, на кого будет похож, прямо один в один!)))
19:11:03 17-11-2023
Подготовили похожего?
19:20:55 17-11-2023
конечно, он надеется, а то ведь и без кормушки можно остаться.
20:09:34 17-11-2023
Такой же Путин?
21:27:04 18-11-2023
На тебя видно?
19:05:56 25-11-2023
https://russianstoday.ru/vybory-prezidenta-rossii-2024-vyhod-est/ следующий президент должен быть таким