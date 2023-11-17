Песков рассказал, на кого должен быть похож следующий президент России

Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок

17 ноября 2023, 15:03, ИА Амител

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Журналистка МГИМО отметила, что эпоха Путина скоро должна закончиться, и попросила Пескова рассказать, каким должен быть следующий президент.

"Таким же. Или другим, но таким же", – ответил Песков.

Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок.

"Но я искренне верю, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом", – отметил представитель Кремля.

Напомним, выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года, однако официальное решение о дате выборов Совфед примет в декабре 2023 года.