Пресс-секретарь напомнил, что для недопущения кровопролития была проделана огромная работа рядом лиц

27 июня 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Договоренности, которые были даны для предотвращения худшего развития событий во время мятежа, реализовываются. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что мятеж – печальное и экстраординарное событие, в рамках которого была проделана огромная работа целым рядом лиц.

"Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", – заявил он.

Напомним, что мятеж произошел 23 и 24 июня. В результате Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об остановке движения на Москву и деэскалации ситуации.