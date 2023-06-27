Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа
Пресс-секретарь напомнил, что для недопущения кровопролития была проделана огромная работа рядом лиц
27 июня 2023, 18:54, ИА Амител
Договоренности, которые были даны для предотвращения худшего развития событий во время мятежа, реализовываются. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что мятеж – печальное и экстраординарное событие, в рамках которого была проделана огромная работа целым рядом лиц.
"Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются", – заявил он.
Напомним, что мятеж произошел 23 и 24 июня. В результате Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об остановке движения на Москву и деэскалации ситуации.
13:28:37 28-06-2023
А уже не понятно кто пресс секретарь у Путина, Песков, или Лукашенко!?