Путин выступил перед военными и силовиками. Видео и полный текст

Президент поблагодарил сотрудников за службу, отвагу, доблесть и верность народу России

27 июня 2023, 18:25, ИА Амител

Владимир Путин 27 июня на Соборной площади Московского Кремля выступил перед военными и силовиками, обеспечившими порядок и законность во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Публикуем полный текст выступления президента:

"Уважаемые товарищи!

Сегодня здесь, на исторической Соборной площади Московского Кремля, военнослужащие Вооруженных Сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО – солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос.

Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну.

В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее.

Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных Сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО.

В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания.

Кадр из видео: kremlin.ru

(Минута молчания.)

Уважаемые товарищи!

Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними.

Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения.

Благодарю вас, весь личный состав Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России.

(Звучит Гимн России.)

Удачи. Спасибо".