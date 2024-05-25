Песков рассказал, планируется ли в России новая мобилизация

Представитель Кремля отметил, что в стране активно продолжается набор добровольцев-контрактников

25 мая 2024, 15:10, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Financial Times о возможной мобилизации в стране к концу этого или началу следующего года.

В беседе с РИА Новости представитель Кремля заметил, что иностранное издание вряд ли понимает реальную картину происходящего и указал на то, что сейчас в России на ежедневной основе "очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников".

"И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", – добавил он.

В мае министр обороны Андрей Белоусов и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляли, что новой мобилизации в стране не планируется. А член комитета Виктор Соболев отмечал, что сейчас Генштаб и Минобороны полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту.