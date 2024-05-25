Песков рассказал, планируется ли в России новая мобилизация
Представитель Кремля отметил, что в стране активно продолжается набор добровольцев-контрактников
25 мая 2024, 15:10, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Financial Times о возможной мобилизации в стране к концу этого или началу следующего года.
В беседе с РИА Новости представитель Кремля заметил, что иностранное издание вряд ли понимает реальную картину происходящего и указал на то, что сейчас в России на ежедневной основе "очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников".
"И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", – добавил он.
В мае министр обороны Андрей Белоусов и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляли, что новой мобилизации в стране не планируется. А член комитета Виктор Соболев отмечал, что сейчас Генштаб и Минобороны полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту.
15:17:01 25-05-2024
каждые три дня будет рассказывать?
15:37:46 25-05-2024
Пескову верить, надо быть последним диб-лом. Вот поэтому пока идет набор. Напомним, Путин говорил, что призванные на службу в рамках мобилизации отлично проявили себя в зоне спецоперации, а после этого на службу по контракту в армию поступило 486 тысяч добровольцев. Ежедневно по всей стране в военкоматы приходит до полутора тысяч добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет, отметил он.
18:30:12 25-05-2024
Теперь понятно откуда такая пробка на Строителей, в будни. Там же военкомат
13:51:02 26-05-2024
Заметил одну тенденцию если уж Песков начинает что-то говорить, то понимать нужно наоборот! Про не повышение пенсионного возраста он также говорил что не будет. Про первую волну мобилизации он также говорил, что не будет. И через месяц она случилась))).