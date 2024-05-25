НОВОСТИПолитика

Песков рассказал, планируется ли в России новая мобилизация

Представитель Кремля отметил, что в стране активно продолжается набор добровольцев-контрактников

25 мая 2024, 15:10, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Financial Times о возможной мобилизации в стране к концу этого или началу следующего года.

В беседе с РИА Новости представитель Кремля заметил, что иностранное издание вряд ли понимает реальную картину происходящего и указал на то, что сейчас в России на ежедневной основе "очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников".

"И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", – добавил он.

В мае министр обороны Андрей Белоусов и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляли, что новой мобилизации в стране не планируется. А член комитета Виктор Соболев отмечал, что сейчас Генштаб и Минобороны полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту.

Дмитрий Песков Мобилизация вторая волна мобилизации

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:17:01 25-05-2024

каждые три дня будет рассказывать?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:46 25-05-2024

Пескову верить, надо быть последним диб-лом. Вот поэтому пока идет набор. Напомним, Путин говорил, что призванные на службу в рамках мобилизации отлично проявили себя в зоне спецоперации, а после этого на службу по контракту в армию поступило 486 тысяч добровольцев. Ежедневно по всей стране в военкоматы приходит до полутора тысяч добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет, отметил он.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:12 25-05-2024

Теперь понятно откуда такая пробка на Строителей, в будни. Там же военкомат

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:02 26-05-2024

Заметил одну тенденцию если уж Песков начинает что-то говорить, то понимать нужно наоборот! Про не повышение пенсионного возраста он также говорил что не будет. Про первую волну мобилизации он также говорил, что не будет. И через месяц она случилась))).

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров