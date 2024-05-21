Когда и почему в России может начаться полная мобилизация?

По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, при полной мобилизации отсрочек от службы в армии не будет

21 мая 2024, 11:51, ИА Амител

Военный на учениях / Фото: amic.ru

Из-за продолжающегося конфликта на Украине и напряженной геополитической обстановки в России то и дело появляются слухи о новой мобилизации. На фоне вступившего в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине разговоров об этом в российском обществе стало еще больше. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (в 2003 году) Виктор Соболев в интервью информационному агентству ura.ru рассказал, когда в России может начаться полная мобилизация и как она пройдет.

При каком условии начнется полная мобилизация?

Полная мобилизация начнется в случае войны, то есть если в России будет введено военное положение, отметил Виктор Соболев.

Как будет идти полная мобилизация?

Во время полной мобилизации отсрочек от службы в армии не будет, сказал он. В том числе ее не получат отцы троих детей, отметил член комитета Госдумы по обороне. Попадут под полную мобилизацию и мигранты с паспортами РФ.

"Там уже не будут смотреть на количество детей. Там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, в том числе и те, кто недавно стали гражданами России, – из Средней Азии, Казахстана. У них точно больше трех детей. И иначе они получат полный карт-бланш. Поэтому мобилизация в случае войны – это мобилизация. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому", – объяснил Виктор Соболев.

Отметим, что ранее Комитет Госдумы по обороне как раз рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей.

То есть исключений не будет?

Будут. По словам Соболева, бронь получат только те, кто занимается производством военной техники или работает в области обеспечения продовольственной безопасности, в танкостроительной и электронной промышленности. Им дадут бронь автоматически, сказал он.

Полная мобилизация в России планируется?

Пока нет. Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов в мае 2024 года подчеркнул, что речи о мобилизации сейчас нет, писал "Интерфакс". Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также говорил, что новой мобилизации в России пока не планируется, информировал портал ura.ru.

Виктор Соболев также подчеркнул, что сейчас Генштаб и Минобороны России полностью выполняют план по набору новых солдат по контракту.

"Мы сейчас увеличиваем армию, набираем военнослужащих добровольно по контракту. Не путать с добровольцами. Другие у них контракты и они не военнослужащие. Люди добровольно идут на контрактную службу, и пока те планы, которые есть в Генштабе, у Минобороны РФ, они выполняются", – сказал Соболев.

Он отметил, что сейчас депутаты поднимают вопрос о замене тех, кто попал под частичную мобилизацию. Однако Соболев подчеркнул, что в период наступления замена обученных и обстрелянных бойцов на необученных будет "полным провалом".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале мая также опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о планирующейся мобилизации в России и назвал это неправдой.

А что за новый закон о мобилизации на Украине?

Между тем 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации, с помощью которого власти хотят пополнить армию.

Закон ужесточает правила призыва. А именно все военнообязанные, даже живущие за границей, должны уточнить в военкоматах свои данные в течение 60 дней. Им нужно иметь при себе военный билет, все мужчины от 25 до 55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию.

Также на Украине уменьшили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, отменили категорию "ограниченно годен к военной службе" и создали электронный реестр военнообязанных. Появились и законы о мобилизации осужденных и об уголовной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии.