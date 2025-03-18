Песков рассказал, во сколько состоится новый разговор Путина и Трампа
Во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине
18 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.
"Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", – отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы. А также, что очень ждет беседы с Путиным.
Комментарии 0