Песков рассказал, во сколько состоится новый разговор Путина и Трампа

Во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине

18 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.

"Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", – отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы. А также, что очень ждет беседы с Путиным.