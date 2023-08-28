Песков: решения по похоронам Евгения Пригожина пока нет

На вопрос о том, посетит ли Путин прощание с бизнесменом, пресс-секретарь пояснил что ответа на это пока быть не может

28 августа 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Информации о похоронах бизнесмена Евгения Пригожина пока нет, решение будет обнародовано как только будет принято. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сказал, что решения о похоронах принимаются вместе с родственниками и основываются на их мнении.

На вопрос о том, посетит ли Владимир Путин прощание с Пригожиным, Песков пояснил что пока нет информации "когда" и "каким образом" пройдут похороны.

"Поэтому ответа на этот вопрос сейчас быть не может", — заявил пресс-секретарь.

он также отметил, что Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина до объявления результатов экспертизы, поскольку этому были "очевидные подтверждения".