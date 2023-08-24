Байден знает. О крушении самолета с Пригожиным крутится множество слухов и версий

"Пригожин ушел, но "Вагнер" никуда не денется": считают наблюдатели

24 августа 2023, 13:13, ИА Амител

Фото: ТАСС

Основатели группы "Вагнер" (неофициальной ЧВК - частной военной компании) Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе под Тверью. Эта новость уже вызвала бурную реакцию во всем мире. В последние годы с этими людьми, создавшими мощное военное подразделение, было связано немало событий. О некоторых моментах истории "Вагнера", делах его основателей, реакции на их гибель размышляет журналист amic.ru Андрей Магас.

Разные версии

В ночь на 24 августа телеграмм-каналы выдавали множество противоречивых сообщений по поводу судьбы Евгения Пригожина. Некоторые допускали возможность, что он все-таки жив, поскольку мог оказаться на борту второго самолета, следовавшего по тому же маршруту Москва-Санкт-Петербург, что и первый - Embraer-135 (EBM-135BJ). Тем более, что Пригожина уже "хоронили" однажды — это было 13 октября 2019-го, когда в Конго рухнул самолет Ан-72, на борту которого мог находиться Пригожин. Однако позже выяснилось, что бизнесмена на нем не было — он отправился на другом. Кроме того, близкие к основателю "Вагнера" источники утверждали, что в последнее время он мог зарегистрироваться как пассажир на одной "воздушной птице", а отправиться на другой.

Однако черту под версиями подвело сообщение Росавиации, опубликовавшей имена десяти человек - пассажиров и членов экипажа самолета, упавшего неподалеку от села Куженкино в Тверской области, среди которых значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По информации РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, найдены тела восьми погибших.

РБК, ссылая на источник в правоохранительных органах утверждает, что следствие рассматривает различные версии, включая технические неполадки и "внешнее воздействие".

Это конец "Вагнера"?

Пока трудно сказать, что будет с "Вагнером" - боевым формированием, отметившимся на Ближнем Востоке, в Сирии, Африке, зоне СВО. Некоторые телеграмм-каналы утверждают, что в подразделении якобы "существует давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина". Но пока это лишь версии, подтверждения которым не поступало, и в ближайшее время проверить их достоверность затруднительно.

Трудно сказать, какой год сами основатели "Вагнера" считали отправной точкой в его истории, но несколько лет назад автору этих строк один из командиров подразделения называл 2013 год — когда участники зарегистрированной в Гонконге ЧВК Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров основали компанию "Славянский корпус". Они набрали 267 бойцов и отправились в Сирию, где участвовали в боях с радикальными исламистами, пытавшимися свергнуть правительство Башара Асада. Среди бойцов, оказавшихся в числе рекрутированных, был и Дмитрий Уткин, ранее служивший в спецназе ГРУ.

По окончании боевой операции "Славянского корпуса" Гусев и Сидоров вернулись в Россию и были арестованы за наемничество — данное формирование хотя и сражалось против исламистов, но, видимо, не имело тесных связей с российскими силовыми структурами. Рядовые бойцы были отпущены восвояси, однако Уткин, видимо благодаря прежним контактам в ГРУ, нашел способ убедить силовиков в необходимости создания неформального военного формирования, тем более, что на тот момент некоторые депутаты Госдумы предлагали начать рассмотрение в России закона о ЧВК.

Видимо, не против появления "протоЧВК" были и в администрации президента РФ, поручив формирование структуры бизнесмену Евгению Пригожину, который на тот момент возглавлял успешное предприятие "Конкорд Кейтеринг", занимавшимся торговлей и обслуживанием мероприятий с участием руководителей государства. За это Пригожина называли в прессе "поваром Путина".

Уже упоминавшийся один из командиров "Вагнера" утверждал, что на Пригожина выбор пал по причине его "упорного и даже упертого характера".

"В бизнесе он прошел непростой путь, как и многие в 1990-е годы. Говорят, были там и крутые разборки, возможно, трупы... Но тогда время такое было. Или ты с дороги кого-то уберешь, или тебя... Евгений Викторович выстоял, потому что, даже получая удары, умел подниматься и снова вступать в драку..." - рассказывал он автору этих строк.

Как бы то ни было, но сформировавшийся союз Уткина и Пригожина позволил сформировать группу "Вагнер", которую в прессе называют ЧВК, что неверно, поскольку законодательно частные военные компании в нашей стране отсутствуют. Другие ЧВК, та же Moran Security Group, или "РСБ-групп" имеют зарубежную регистрацию, а их российские филиалы оформлены как ЧОПы — частные охранные предприятия.

"Вагнеровцы" были в Крыму 2014-м, в образе "вежливых людей", когда совместно с кадровыми военными брали под контроль важнейшие объекты. Затем сражались в Донбассе, действовали в рамках СВО. При том, что лично у Пригожина позднее испортились отношения с некоторыми руководителями Министерства обороны, хотя далеко не со всеми — с генералом Суровикиным (по совместным действиям в Сирии), или с замминистра обороны Евкуровым, а также некоторыми другими.

Кто виноват в катастрофе?

Ситуация вокруг "Вагнера" и Пригожина осложнилась после мятежа 23-24 июня, когда часть бойцов переместилась в Белоруссию, часть — в Африку, где, впрочем, уже находились многие их товарищи.

Что касается реакции на случившееся, то на украинских сайтах и в телеграмм-каналах царит ожидаемая "перемога".

Философ Александр Дугин в своем телеграмм-канале написал, что "строить догадки пока рано".

"В любом случае, это очень тревожное сообщение", - считает он.

Военный эксперт, редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал случившееся "ликвидацией".

"Я больше теперь ничему не удивляюсь. Ликвидация. Осталось лишь выяснить: чья именно эта операция в конечном итоге? Накануне дня независимости Украины", - отметил он.

Он также написал, как "важно, чтобы такое оружие и после сегодняшней трагической гибели отцов-основателей этой ЧВК оставалось в руках российского государства и выполняло задачи в его интересах".

Это не было сюрпризом

Как сообщает американское издание The Washington Post, президент Байден проинформирован о крушении бизнес-джета с Пригожиным. Многие западные издания, как, например, Politico, ожидаемо обвиняют в случившемся российских руководителей.

Впрочем, судьбой "Вагнера" мировые масс-медиа тоже озаботились. Турецкое издание CNN Türk приводит высказывание эксперта в области безопасности и борьбы с терроризмом Джошкуна Башбуга.