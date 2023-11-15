Песков: резонансность дела не влияет на помилование
Так он прокомментировал помилование фигуранта дела убийства Политковской для участия в спецоперации
15 ноября 2023, 22:57, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что резонансность дела не позволяет делать исключения из практики помилований.
Напомним, что накануне стало известно о помиловании экс-оперативника УБОП – он освободился из колонии ради участия в спецоперации.
"Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет", – сказал пресс-секретарь.Отвечая на вопрос журналистов, где справедливость для семьи студентки убитой помилованным Владиславом Канюсом. Песков сказал, что не его прерогатива говорить об этом в деталях, из-за чего он не может ответить на этот вопрос.
05:38:52 16-11-2023
Отвечая на вопрос журналистов, где справедливость для семьи студентки убитой помилованным Владиславом Канюсом. Песков сказал, что не его прерогатива говорить об этом в деталях, из-за чего он не может ответить на этот вопрос.-------------------- Интересно, что бы сказал песков, сели в место студентки была его дочь?
06:25:22 16-11-2023
Позорище
06:42:29 16-11-2023
Вы можете говорить что угодно. Но. Есть практика привлечения к боевым действиям осужденных. Они не в тылу там сидят, а на самом передке воюют. Непосредственно этот персонаж несколько десятков раз ходил в разведку за линию фронта, на территорию врага, где выполнял «специфические» задачи. Дорос от рядового до командира разведроты. Полгода в самой гуще боев, получил помилование. Но не демобилизовался, а продлил контракт и продолжает воевать в СВО. А на другой чаше весов Анна Политковская-Мазепа, гражданка США, обвинявшая российские войска во время чеченских войн, однозначно занявшая позицию ичкерийских террористов, сторонница ввода международных войск в Чечню. Для меня в данном случае все понятно, мои симпатии ясны и прозрачны - бывший заключенный для меня герой войны, а гражданка США - враг и предатель.
07:22:18 16-11-2023
Гость (06:42:29 16-11-2023) Вы можете говорить что угодно. Но. Есть практика привлечения... герой войны, а гражданка США - враг и предатель ---- процентов на 70 согласен. Но. С гражданкой США, врагом и предателем, надо поступать по закону, эффект от этого будет несравнимо больше, чем от ее убийства. Если мы воюем с тварями, не надо делать так же, как они, иначе мы становимся такими же. Не уверен, что убив ее, он нанес вред США, им на их лизоблюдов наплевать. А имиджевый вред своей стране он нанес. Ну да, он вроде бы искупил, но надо чтобы прям точно искупил, а не просто за участие в СВО. И осознал, что до этого накосячил
09:02:28 16-11-2023
Гость (06:42:29 16-11-2023) Вы можете говорить что угодно. Но. Есть практика привлечения... Посмотрел бы я как вы заговорили если бы вашу дочь расчленил сосед, а через полтора года вернулся героем
10:59:07 16-11-2023
Гость (09:02:28 16-11-2023) Посмотрел бы я как вы заговорили если бы вашу дочь расчленил... Речь про убийцу Политковской. Про некоего расчленителя я ничего не знаю. И Газпром никакого бизнеса с режимом 404 не ведет, Газпром через транзитную территорию прогоняет законтрактованные в Европе объемы углеводородов. Оплачивается транзит. Если не платить транзит, то и поставки не будет, а будут штрафы. И вместо притока денег, в том числе на боевые действия - изготовление оружия, оплата военнослужащим, будут убытки - оплата штрафов за невыполнение обязательств.
09:00:39 16-11-2023
Ну да человек который сначала убил другого потом расчленил и пропустил тело через мясорубку. Посидел в тюрьме, а потом ещё пол-года убивал других людей. Сто процентов исправился и готов вернуться в гражданское общество. Кто должен выполнять эти задачи? ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ, которой как нас убеждали , вторая в мире по своей мощи. А в итоге маньяки-убийцы и вчерашние учителя ,и водители борются с режимом, с которым тот-же ГАЗПРОМ ведёт бизнес не взирая не на какие разногласия
12:16:32 16-11-2023
Кокнул гражданку США,которая расшатывала безопасность России,смыл кровью на поле,защищая интересы России.А либерастов от этого трясёт.
12:21:37 16-11-2023
Да всегда была практика искупления кровью. в Красную армию приходили уголовники, сидевшие при царском режиме, становились героями Гражданской, затем Отечественной
12:27:48 16-11-2023
Хаджикурбанов - преступник, но он убийца врагов России, по закону личность потерпевшего имеет значение. Например, при изнасиловании уточняется, не была ли жертва проституткой, это влияет на провокационное поведение жертвы, в итоге на приговор