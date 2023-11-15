Песков: резонансность дела не влияет на помилование

Так он прокомментировал помилование фигуранта дела убийства Политковской для участия в спецоперации

15 ноября 2023, 22:57, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что резонансность дела не позволяет делать исключения из практики помилований.

Напомним, что накануне стало известно о помиловании экс-оперативника УБОП – он освободился из колонии ради участия в спецоперации.

"Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет", – сказал пресс-секретарь.Отвечая на вопрос журналистов, где справедливость для семьи студентки убитой помилованным Владиславом Канюсом. Песков сказал, что не его прерогатива говорить об этом в деталях, из-за чего он не может ответить на этот вопрос.