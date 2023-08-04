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Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса

После того как на Украине "начали поднимать голову националисты", возник "очень сложный момент", отметил представитель Кремля

04 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить военного конфликта и отстоять права жителей Донбасса после госпереворота на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками смены "Убеждать" в рамках форума "Территория смыслов". 

По его словам, после того как на Украине "начали поднимать голову националисты", возник "очень сложный момент". Москва делала все необходимое, чтобы не допустить военного конфликта, и пыталась урегулировать конфликт дипломатическими методами, отстояв "права Донбасса и жителей Донбасса". 

Песков напомнил, что после этого были подписаны минские соглашения. Достижение этого результата потребовало "титанических переговоров". Пресс-секретарь считает, что их пошаговое выполнение позволило бы избежать конфликта, а также дать возможность жителям Донбасса жить "на особых условиях" и самим определять свое будущее.

Комментарии 4

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Гость

07:20:49 04-08-2023

Теперь понятно

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Гость

07:40:12 04-08-2023

А не верить Пескову-теперь тоже преступление?

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Гость

08:09:42 04-08-2023

А Пскова за слово "война" не следует посадить ?

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Гость

10:34:18 04-08-2023

Два сына — Мик и Дени. Вопросы? В падлу что-ли по русски нвзвать.

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