Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса

После того как на Украине "начали поднимать голову националисты", возник "очень сложный момент", отметил представитель Кремля

04 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить военного конфликта и отстоять права жителей Донбасса после госпереворота на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками смены "Убеждать" в рамках форума "Территория смыслов".

По его словам, после того как на Украине "начали поднимать голову националисты", возник "очень сложный момент". Москва делала все необходимое, чтобы не допустить военного конфликта, и пыталась урегулировать конфликт дипломатическими методами, отстояв "права Донбасса и жителей Донбасса".

Песков напомнил, что после этого были подписаны минские соглашения. Достижение этого результата потребовало "титанических переговоров". Пресс-секретарь считает, что их пошаговое выполнение позволило бы избежать конфликта, а также дать возможность жителям Донбасса жить "на особых условиях" и самим определять свое будущее.