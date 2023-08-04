Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса
После того как на Украине "начали поднимать голову националисты", возник "очень сложный момент", отметил представитель Кремля
04 августа 2023, 07:15, ИА Амител
Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить военного конфликта и отстоять права жителей Донбасса после госпереворота на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками смены "Убеждать" в рамках форума "Территория смыслов".
По его словам, после того как на Украине "начали поднимать голову националисты", возник "очень сложный момент". Москва делала все необходимое, чтобы не допустить военного конфликта, и пыталась урегулировать конфликт дипломатическими методами, отстояв "права Донбасса и жителей Донбасса".
Песков напомнил, что после этого были подписаны минские соглашения. Достижение этого результата потребовало "титанических переговоров". Пресс-секретарь считает, что их пошаговое выполнение позволило бы избежать конфликта, а также дать возможность жителям Донбасса жить "на особых условиях" и самим определять свое будущее.
07:20:49 04-08-2023
Теперь понятно
07:40:12 04-08-2023
А не верить Пескову-теперь тоже преступление?
08:09:42 04-08-2023
А Пскова за слово "война" не следует посадить ?
10:34:18 04-08-2023
Два сына — Мик и Дени. Вопросы? В падлу что-ли по русски нвзвать.