Песков: Россия находится в состоянии войны
Россия, несмотря на противодействие Запада, продолжит снижать военный потенциал Украины до того уровня, пока россияне не окажутся в безопасности
22 марта 2024, 16:45, ИА Амител
Россия находится в состоянии войны, поскольку в военную операцию вмешался коллективный Запад, рассказал aif.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", – подчеркнул Песков.
Он отметил, что Россия, несмотря на противодействие Запада, продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян и территории страны.
"У нас появилось четыре новых субъекта Федерации. И для нас главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", – указал Песков.
17:03:58 22-03-2024
А мы чувствуем по ценникам, которые импортозамещятели завернули и атакуют страну из нутри. Даже в ВОВ войну цены не поднимали. Был голод , холод, но цены не поднимали.
20:04:59 22-03-2024
Гость (17:03:58 22-03-2024) А мы чувствуем по ценникам, которые импортозамещятели заверн... Вы , о военном положении для бизнеса ?
17:13:52 22-03-2024
О как? Выбрали? Получите! Горожанка своих отправит на войну?
20:07:07 22-03-2024
Если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! ©
20:11:06 22-03-2024
А мы и не знали