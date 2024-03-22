Песков: Россия находится в состоянии войны

Россия находится в состоянии войны, поскольку в военную операцию вмешался коллективный Запад, рассказал aif.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", – подчеркнул Песков.