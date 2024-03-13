Владимир Путин в интервью много говорил как о внешней политике, так и об экономике

13 марта 2024, 16:50, ИА Амител

Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, его транслировали каналы "Россия 24" и РИА Новости. Главу государства спрашивали о ядерной войне, переговорах с Украиной и вмешательстве Франции в конфликт, об атаках на Белгородскую и Курскую области, о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и о многом другом. Amic.ru собрал главное, о чем говорил президент.

Послание Федеральному собранию

Сначала Киселев обсудил с Путиным послание Федеральному собранию, которое состоялось в конце февраля. Президент заверил, что денег, о которых говорилось в послании, хватит на реализацию всех мер, и подчеркнул, что речь о шестилетнем периоде.

Отдельно он остановился на строительстве трассы Сочи – Джубга. Путин рассказал, что людям она необходима, потому что "семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах". По его словам, предлагается делать работу поэтапно, этапы еще будет определять правительство.

Разъяснил Путин и свои слова о том, что "распределение налогового бремени должно стать более справедливым". Он подчеркнул, что деньги на решение проблем с бедностью "больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают". И Путин подтвердил, что, по сути, это прогрессивный налог, над которым надо "еще поработать".

"Нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя. Допустим, для многодетных семей предпринять еще целый ряд шагов по этому направлению. Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально – первое. Второе – сам бизнес от нас чего просит? Просит, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", – сказал Путин и пообещал, что правительство и депутаты займутся этими вопросами и направят предложения по их решению.

Владимир Путин на интервью с Дмитрием Киселевым / Фото: kremlin.ru

Экономика

По словам Путина, экономика растет, и по паритету покупательной способности Россия обогнала Германию, заняв пятое место – среди крупнейших экономик мира.

"Экономика Германии сократилась, по-моему, на 0,3% за прошлый год, а мы выросли на 3,6%. На небольшой процент выросла Япония. Но если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира, причем в недалекой перспективе", – отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что нужно сделать еще многое, чтобы и по уровню ВВП у России была достойная позиция. Чтобы добиться задач в экономике, необходимо повышение производительности труда. И это значит, что "мы должны увеличить инновационное начало экономики, скажем, увеличить плотность роботизации", подчеркнул президент.

"Для этого у нас целые направления обозначены, в том числе инженерной подготовки. Наверняка, вы обратили внимание, сейчас 30 современных инженерных школ по всей стране мы уже запустили. В этом году запускаем еще 20 – будет 50. И еще 50 планируем в ближайшие годы. Поэтому эти направления – это будущее нашей страны. По этим направлениям будем двигаться и развиваться", – сказал он.

Дмитрий Киселев / Фото: kremlin.ru

Оборонные расходы

Путин отметил, что в области вооружений "нужно, чтобы на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу". И если в прошлом году оборонные расходы России составляли 4%, то в этом – 6,8% (то есть они повысились на 2,8%). Президент назвал этот рост "заметным", но "абсолютно некритическим".

"Надо сказать, что оборонные расходы разгоняют экономику, они ее делают более энергичной. Но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Извечный вопрос: что выгоднее – пушки или масло? Мы имеем это в виду. Хотя, повторяю, современная оборонная отрасль у нас хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли производства, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", – отметил он.

Правительство Мишустина

Киселев задал Путину вопрос и о том, сохранится ли правительство Мишустина в случае победы Путина на выборах. Президент ответил, что говорить об этом нужно после дня голосования. Правда, тут же он назвал результаты работы правительства удовлетворительными.

Демография

Путин рассказал, что за ближайшие шесть лет власти планируют потратить на поддержку семей с детьми до 14 триллионов рублей, и "это огромные деньги". Среди перечисленных Путиным мер – строительство и ремонт детских садов и школ, поддержка женщин от беременности до 18 лет ребенка, материнский капитал, новый нацпроект "Семья", по которому выделят 75 миллиардов рублей, и так далее.

По словам Путина, проблемы с рождаемостью возникли потому, что после распада СССР "развалилась система социальной поддержки".

"Горизонт планирования семьи в эти годы снизился, и рождаемость упала до военных лет. Потом у нас был подъем. И сейчас у нас достаточно большое количество детей, молодых людей, которые через несколько лет вступят во взрослую жизнь и в детородный возраст, и мы исходим из того, что и показатели у нас повысятся. То, о чем вы сказали, – это общемировой тренд. Есть только несколько стран с развитой экономикой, которые показывают позитивную демографическую динамику, во всех остальных странах все уходит в минус. Это сложная проблема, связанная с экономикой, с жизненными приоритетами женщин", – сказал Путин.

Но при этом он отметил, что сейчас в России 70% мужчин и 72% женщин хотят иметь двух или более детей, и "государство должно их поддержать".

Владимир Путин на интервью с Дмитрием Киселевым / Фото: kremlin.ru

Мигранты

На вопрос о мигрантах Путин ответил, что в России их сейчас 3,7% от общего числа работников. Они сосредотачиваются в регионах, где экономическая жизнь наиболее активная. И данный вопрос "требует особого внимания со стороны властей – и местных, и региональных, и федеральных", подчеркнул глава государства.

По его словам, предпринимателям, которые сталкиваются с нехваткой рабочих рук, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, "где можно это сделать", внедряя современную технику. Для этого нужны инвестиции и подготовка кадров. Кроме того, необходима репатриация соотечественников, отметил Путин.

"Нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, и не собираются переселяться в Российскую Федерацию, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства, в развитие России. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", – сказал Путин.

Необходимо готовить трудовых мигрантов к приезду в России, считает президент. К подготовке относится изучение русского языка, традиций, культуры и так далее. Это поможет им "интегрироваться в наше общество естественным образом". Также мигранты должны соблюдать законы РФ, подчеркнул глава государства.

Новые регионы

На вопрос о новых регионах Путин ответил, что сейчас требуются инвестиции, чтобы создать современное производство в Донбассе. А в Новороссии будет делаться все, чтобы "поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы, и в желание людей их развивать". Сейчас же регионы нужно поддержать и "вытащить и на общереспубликанский, общефедеральный российский уровень", считает президент.

Владимир Путин на интервью с Дмитрием Киселевым / Фото: kremlin.ru

Переговоры с Украиной

Путин в очередной раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сейчас готова к ним и хочет разговаривать.

"Мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы тем не менее к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", – подчеркнул Путин.

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не купится на пустые посулы" и будет верить только четко прописанным гарантиям безопасности.

Французские военные на Украине

Прокомментировал Путин и заявления Макрона по поводу отправки французских войск на Украину. Президент ответил, что наемники и советники из западных стран уже давно есть на Украине. И официальные военные контингенты иностранных государств "не изменят ситуацию на поле боя".

"Это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Потому что, если скажем, польские войска войдут на территорию Украины, как звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то, думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Мне так кажется. Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были у них отобраны "отцом народов" Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", – отметил Путин.

При этом Путин также подчеркнул, что Россия "не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию". Африканские лидеры по своей инициативе "договаривались с российскими экономоператорами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами", сказал президент.

Атаки на Белгородскую и Курскую области

По словам президента, атаки на Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач на линии фронта.

"Ни одной из целей, которую они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли. А более того, сейчас инициатива полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают. Здесь, думаю, ничего нового не скажу. На фоне тех неудач им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было быть сосредоточено на информационной стороне дела", – прокомментировал Путин.

Глава государства уточнил, что на границе противник пытался атаковать прежде всего диверсионными группами до 300 человек. Из них около 230 погибли. Из восьми танков они потеряли семь, из девяти бронемашин – девять, в том числе семь американских Bradley.

И главная цель таких "походов" – "если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", уверен Путин. Кроме того, так Украина хочет получить "козырь в возможном будущем переговорном процессе: мы вам вернем это, а вы нам вернете это", сказал президент.

Владимир Путин на интервью с Дмитрием Киселевым / Фото: kremlin.ru

Угрозы от западных стран

Путин в интервью заявил, что те государства, которые говорят, что "у них в отношении России нет никаких "красных линий", должны понять, что у России в отношении них "тоже не будет никаких "красных линий". К малым европейским государствам, которые угрожают России, она относится с уважением, сказал Путин.

Что касается ФРГ и перехваченного разговора немецких генералов, то если "Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией, это нарушение Конституции Федеративной Республики Германии", напомнил гарант Конституции.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

По поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО Путин сказал, что с этими странами были "добрые и стабильные отношения". А с Финляндией у России "не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной". Россия даже убрала войска с российско-финской границы. Поэтому вступление Финляндии и Швеции в НАТО Путин назвал "абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов".

"У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Зачем? У нас экономические отношения были очень хорошими. Они пользовались нашим рынком, мы у них многое покупали. Что плохого в этом? Но теперь ситуация поменяется. Со своими многими товарами на других рынках они не очень нужны, наши – недополучают. Я не понимаю", – высказался глава государства.

Выборы в США

Высказался Путин и по поводу грядущих американских выборов. Он подчеркнул, что Россия в них не вмешивается, и будет работать с тем президентом, которого выберет американский народ. Однако сейчас предвыборная ситуация в Америке "приобретает все более нецивилизованный характер", а американская политическая система "не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", сказал Путин.

Владимир Путин на интервью с Дмитрием Киселевым / Фото: kremlin.ru

Ядерная война

Путин в интервью заявил, что Россия с военно-технической стороны готова к ядерной войне, и российская ядерная триада "является более современной, чем любая другая триада", подчеркнул Путин.

"Мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, все специалисты знают. Но это не значит, что мы должны мериться количеством носителей и боезарядов, но знать об этом нужно. И тем, кому нужно, повторяю, – экспертам, специалистам, военным, – им это хорошо известно", – отметил президент.

При этом Путин сказал, что в трудные моменты СВО в прошлом году у него не возникало мыслей применять оружие массового поражения и "необходимости такой не было никогда".

"У нас есть свои принципы, о чем говорят? Что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, о нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии. Мы ее не меняли", – подчеркнул Путин.

Ядерные испытания

Путин пояснил, что США не ратифицировали договор о запрете ядерных испытаний, поэтому Россия ратификацию отозвала. По информации России, сейчас в США рассматривают возможность проведения таких испытаний.

"И мы тоже смотрим. Если они проведут такие испытания, – не исключаю, необязательно, нам это нужно или не нужно, еще надо подумать, но не исключено, что мы можем сделать то же самое", – отметил Путин.

Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву / Фото: kremlin.ru

Западные элиты

По словам Путина, около 500 лет "золотой миллиард" паразитировал на других народах, и сейчас многие в мире "смотрят на Россию, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы".

"Нашу борьбу за свою независимость и истинный суверенитет они связывают со своими чаяниями на свой собственный суверенитет и независимое развитие. Но это усугубляется тем, что в западных элитах очень сильно желание заморозить существующее несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается", – произнес Путин.

Именно западные элиты и подвели Россию к "той черте, после которой начались наши попытки прекратить развязанную Западом войну на Украине с 2014 года силовым способом", считает президент.

"Они даже обрадовались, думаю. Потому что полагали, что вот теперь-то они с нами покончат, вот теперь-то под этим шквалом санкций, практически санкционной войны, объявленной нам, с помощью западного оружия и войны руками украинских националистов они покончат с Россией. Отсюда и пошел лозунг: "Нанести России стратегическое поражение на поле боя". Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже – что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием, причем с бессилием, несмотря на то, что они полагались на мощь всесильных Соединенных Штатов", – отметил Путин.

И после этого многие страны уже задумались о том, что надо изменить стратегию в отношении России и возобновить переговоры, напомнил президент.

Владимир Путин на интервью с Дмитрием Киселевым / Фото: kremlin.ru

Настоящее и будущее России

В интервью Путин подчеркнул, что Россия находится не на перепутье, а "на стратегическом пути своего развития, и со своего пути не свернет". По его словам, "ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, подняло на поверхность силу русского и других народов России".

На вопрос о том, какой Россию Путин рассчитывает оставить внукам, глава государства ответил, что она должна быть "более технологичной, более современной, основанной на современных достижениях науки и техники, информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее". А также страна должна быть "самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны". Но на первом этапе нужно выполнить все, что было заявлено в послании Федеральному собранию, подчеркнул президент.