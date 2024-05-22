Песков: Россия оценит последствия изъятия средств в ЕС и даст ответ
Он отметил, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и норм действия международной финансово-экономической системы
22 мая 2024, 20:29, ИА Амител
Россия изучит последствия изъятия ее средств в Евросоюзе и даст ответ, который будет соответствовать ее интересам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и норм действия международной финансово-экономической системы.
Любой вариант изъятия российских средств Песков назвал экспроприацией, подчеркнув, что такие действия в любом случае приведут к последствиям. Вместе с тем он подчеркнул, что страны ЕС продолжают "осторожничать", осознавая риски таких решений.
20:40:27 22-05-2024
Что бы не решили , будем меньше есть. Как обычно. Хм-м.
21:51:06 22-05-2024
Почему российские средства не в России ? Не сказал нафкин муж?
09:19:00 23-05-2024
Гость (21:51:06 22-05-2024) Почему российские средства не в России ? Не сказал нафкин му... А тут все просто - Кремль не в курсе!
07:52:34 23-05-2024
Если это частный капитал, то это не проблемы государства, им говорили, не надо туда везти. Они боялись, что здесь его изымут. Изъяли там. А если это средства государства, то соглашусь с вопросом, почему российские средства не в России?
09:43:50 23-05-2024
Гость (07:52:34 23-05-2024) Если это частный капитал, то это не проблемы государства, им...
Потому что это средства валютные от продажи экспорта. Они физически не могут быть в России. Российским банкам по закону запрещено хранить иностранную валюту клиентов на своих счетах, поэтому они вынуждены открывать счета за границей, в частности, в США, Европе, и так далее, то есть, там, где определенная валюта является национальной. Фактически, когда вы кладете свои $1000 в какой-нибудь российский банк, банк кладет их на вклад в американском банке.
Теперь о том, как происходят транзакции в случае переводов в рублях и долларах.
Рублевые переводы проходят по понятной схеме: один банк перечисляет на счет другого банка необходимую сумму в рублях и тот банк выдает перевод получателю:
Клиент Сбера переводит рубли клиенту АльфаБанка
С валютой так как у банков нет валютных счетов на территории России, а есть валютные счета на территории США, перевод будет идти по территории США.
У всех российских банков, работающих с валютами, есть корреспондентские счета в иностранных банках, где хранится валюта, и у разных банков могут быть разные обслуживающие банки или несколько.
Например, один из банков-корреспондент у Сбера - Bank of New York, у Альфы - JPMORGAN CHASE BANK. Чтобы перевести $100 из Сбера в Альфу, Сбер отправляет поручение в Bank of New York, чтобы тот отправил деньги на определенный корсчёт в JPMORGAN, а тот в свою очередь сообщает Альфе, что ему на счет поступили деньги для такого-то клиента.
10:55:18 23-05-2024
А нашему лучшему министру финансов и лучшей управительницы ЦБ никак нельзя подумать, чтоб все-таки деньги возвращались в Россию? И законы поменять, чтоб можно было нашим клиентам типа Газпром держать валюту на своих счетах в РОссии?