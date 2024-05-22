Песков: Россия оценит последствия изъятия средств в ЕС и даст ответ

Он отметил, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и норм действия международной финансово-экономической системы

22 мая 2024, 20:29, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Россия изучит последствия изъятия ее средств в Евросоюзе и даст ответ, который будет соответствовать ее интересам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и норм действия международной финансово-экономической системы.

Любой вариант изъятия российских средств Песков назвал экспроприацией, подчеркнув, что такие действия в любом случае приведут к последствиям. Вместе с тем он подчеркнул, что страны ЕС продолжают "осторожничать", осознавая риски таких решений.