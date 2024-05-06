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Путин: антироссийские санкции принесли обратный результат

Президент отметил, что в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой

06 мая 2024, 20:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Западные оппоненты России пытались разрушить страну изнутри, но у них ничего не получилось, результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

"Началась буквально, в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель – разрушить Россию изнутри", – сказал Путин.

Президент отметил, что эффекта у антироссийских санкций не оказалась, и в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Опередить удалось не только ведущие страны ЕС, но и все государства "Большой семерки".

Владимир Путин

Комментарии 6

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Гость

21:44:08 06-05-2024

Пусть скажет Путин , что то не подорожало с февраля 2022г.
Бабка рассказывала что в Великую Отечественнаю Войну. Ни на копейку цены не поднялись. А после войны, два раза в год цены снижали.

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Гость

21:49:45 06-05-2024

Все силы и средства брошены на ВПК, вот и весь фокус роста экономики.

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гость

07:50:11 07-05-2024

Семибанкирщина рапортует о сверх прибылях. За все за это расплачиваемся мы, нехваткой средств на самое необходимое!

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Гость

08:53:45 07-05-2024

Ну да, рассказывать о пользе санкций это не мешки ворчать. И не шильдики клеить

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Гость

11:20:22 07-05-2024

Не знаю, что там прёт, но лекарств многих импортных нет, а наши - просто мел, наверное, а в ампулах вода. Покупала немецкие компрессионные чулки 4 года назад стоили 4,5тыс. Сейчас, думала уже 10 000, а их вообще нет. Есть китайские, одноразовые за 5тыс.. Нормально? А Россия их вообще не производит. Также была великолепная немецкая косметика - ничего нет. Мажтесь свободовской, которая просто вазелин

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Гость

14:18:07 07-05-2024

Гость (11:20:22 07-05-2024) Не знаю, что там прёт, но лекарств многих импортных нет, а н... От хорошего, мучительно больно отвыкать. Такова судьба ждет нас во многом.

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