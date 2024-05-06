Путин: антироссийские санкции принесли обратный результат

Президент отметил, что в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой

06 мая 2024, 20:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Западные оппоненты России пытались разрушить страну изнутри, но у них ничего не получилось, результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

"Началась буквально, в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель – разрушить Россию изнутри", – сказал Путин.

Президент отметил, что эффекта у антироссийских санкций не оказалась, и в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Опередить удалось не только ведущие страны ЕС, но и все государства "Большой семерки".