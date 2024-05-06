Путин: антироссийские санкции принесли обратный результат
Президент отметил, что в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой
06 мая 2024, 20:55, ИА Амител
Западные оппоненты России пытались разрушить страну изнутри, но у них ничего не получилось, результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.
"Началась буквально, в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель – разрушить Россию изнутри", – сказал Путин.
Президент отметил, что эффекта у антироссийских санкций не оказалась, и в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Опередить удалось не только ведущие страны ЕС, но и все государства "Большой семерки".
21:44:08 06-05-2024
Пусть скажет Путин , что то не подорожало с февраля 2022г.
Бабка рассказывала что в Великую Отечественнаю Войну. Ни на копейку цены не поднялись. А после войны, два раза в год цены снижали.
21:49:45 06-05-2024
Все силы и средства брошены на ВПК, вот и весь фокус роста экономики.
07:50:11 07-05-2024
Семибанкирщина рапортует о сверх прибылях. За все за это расплачиваемся мы, нехваткой средств на самое необходимое!
08:53:45 07-05-2024
Ну да, рассказывать о пользе санкций это не мешки ворчать. И не шильдики клеить
11:20:22 07-05-2024
Не знаю, что там прёт, но лекарств многих импортных нет, а наши - просто мел, наверное, а в ампулах вода. Покупала немецкие компрессионные чулки 4 года назад стоили 4,5тыс. Сейчас, думала уже 10 000, а их вообще нет. Есть китайские, одноразовые за 5тыс.. Нормально? А Россия их вообще не производит. Также была великолепная немецкая косметика - ничего нет. Мажтесь свободовской, которая просто вазелин
14:18:07 07-05-2024
Гость (11:20:22 07-05-2024) Не знаю, что там прёт, но лекарств многих импортных нет, а н... От хорошего, мучительно больно отвыкать. Такова судьба ждет нас во многом.