Песков: санкции против России могут привести к новому мировому экономическому кризису

По его словам, действующие и новые санкции будут бить по мировой экономике

22 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия исходит из того, что антироссийские санкции будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное расширение санкций против РФ.

По его словам, действующие и новые санкции будут бить по мировой экономике.

"Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", – сказал Песков.

Представитель президента отметил, что Россия адаптируется с учётом возникающих опасностей. Он добавил, что в Кремле отслеживают и отдают отчёт в том, что страны ЕС раздумывают над дополнительными ограничениями.

"Вместе с тем не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объёмом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности, которые кроются за такими помыслами наших противников", – пояснил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее западные СМИ сообщили, что страны "Большой семёрки" обсуждают введение полного запрета на экспорт в Россию. Вместе с тем предложение пока лишь рассматривается и может быть изменено. В случае его принятия участникам санкций против РФ придётся решить, что должно быть исключено. Предположительно, в этот список войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.