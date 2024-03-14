Песков: США искажают слова Путина, обвиняя РФ в планах применить ядерное оружие

Риторика с обвинениями усилилась в последние два года, отметил пресс-секретарь

14 марта 2024, 21:41, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Администрация президента США Джо Байдена намеренно искажает слова российского лидера Владимира Путина, обвиняя Кремль в якобы существующих планах по применению тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет", – сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что на Западе сознательно опустили слова, что у Москвы никогда не было планов применять тактическое ядерное оружие. Риторика с обвинениями усилилась в последние два года, отметил Песков.