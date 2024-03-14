Песков: США искажают слова Путина, обвиняя РФ в планах применить ядерное оружие
Риторика с обвинениями усилилась в последние два года, отметил пресс-секретарь
14 марта 2024, 21:41, ИА Амител
Администрация президента США Джо Байдена намеренно искажает слова российского лидера Владимира Путина, обвиняя Кремль в якобы существующих планах по применению тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет", – сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что на Западе сознательно опустили слова, что у Москвы никогда не было планов применять тактическое ядерное оружие. Риторика с обвинениями усилилась в последние два года, отметил Песков.
10:04:36 15-03-2024
искажают слова Путина --- тут непонятно, искажение помогает искажателям или наоборот. Может помогает испугаться и многим захотеть жить с Россией мирно