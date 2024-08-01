Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"
Он подчеркнул, что вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов
01 августа 2024, 23:20, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
"Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы", – сказал Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что вся страна объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой. Он отметил, что граждане ими восхищаются и гордятся.
01:59:23 02-08-2024
9 мая - это день победы над иностранными захватчиками
07:01:23 02-08-2024
Гость (01:59:23 02-08-2024) 9 мая - это день победы над иностранными захватчиками... Ну не только, это еще день победы над предателями, перешедшими на сторону иностранных захватчиков. Это в целом День Победы
07:25:40 02-08-2024
Гость (01:59:23 02-08-2024) 9 мая - это день победы над иностранными захватчиками... Достанется всем,кто угрожает безопасности России.Останется и тем врагам, кто в этом помогает.
08:25:56 02-08-2024
Гость (07:25:40 02-08-2024) Достанется всем,кто угрожает безопасности России.Останется и... И кто минусует...
11:41:39 02-08-2024
Гость (08:25:56 02-08-2024) И кто минусует... ... Тем тоже достанется.
11:45:05 02-08-2024
Гость (08:25:56 02-08-2024) И кто минусует... ... Каждой твари по харе.
07:42:35 02-08-2024
На следующий год?
08:57:57 02-08-2024
Ну вот в комментариях отчётливо видно, что преувеличивает товарищ с усами. Другое дело, что всё чаще тех кто с ним не согласен называют не русскими, но это уже другая проблема
09:36:42 02-08-2024
Конечно наступит. Враг будет разбит, Победа будет за нами !
13:01:42 02-08-2024
Гость (09:36:42 02-08-2024) Конечно наступит. Враг будет разбит, Победа будет за нами !... точняк. однозначно. безповоторно.
18:03:15 02-08-2024
А потом развенчание культа личности и т.д и т.п.