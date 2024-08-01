НОВОСТИПолитика

Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"

Он подчеркнул, что вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов

01 августа 2024, 23:20, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

"Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы", – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что вся страна объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой. Он отметил, что граждане ими восхищаются и гордятся.

Политика

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

01:59:23 02-08-2024

9 мая - это день победы над иностранными захватчиками

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:23 02-08-2024

Гость (01:59:23 02-08-2024) 9 мая - это день победы над иностранными захватчиками... Ну не только, это еще день победы над предателями, перешедшими на сторону иностранных захватчиков. Это в целом День Победы

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:40 02-08-2024

Гость (01:59:23 02-08-2024) 9 мая - это день победы над иностранными захватчиками... Достанется всем,кто угрожает безопасности России.Останется и тем врагам, кто в этом помогает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:56 02-08-2024

Гость (07:25:40 02-08-2024) Достанется всем,кто угрожает безопасности России.Останется и... И кто минусует...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:39 02-08-2024

Гость (08:25:56 02-08-2024) И кто минусует... ... Тем тоже достанется.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:05 02-08-2024

Гость (08:25:56 02-08-2024) И кто минусует... ... Каждой твари по харе.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:35 02-08-2024

На следующий год?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:57 02-08-2024

Ну вот в комментариях отчётливо видно, что преувеличивает товарищ с усами. Другое дело, что всё чаще тех кто с ним не согласен называют не русскими, но это уже другая проблема

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:42 02-08-2024

Конечно наступит. Враг будет разбит, Победа будет за нами !

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:01:42 02-08-2024

Гость (09:36:42 02-08-2024) Конечно наступит. Враг будет разбит, Победа будет за нами !... точняк. однозначно. безповоторно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:15 02-08-2024

А потом развенчание культа личности и т.д и т.п.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров