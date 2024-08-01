Песков уверен, что в украинском конфликте наступит "Девятое мая"

Он подчеркнул, что вся Россия объединена вокруг идеи поддержки бойцов

01 августа 2024, 23:20, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

"Девятое мая" в украинском конфликте наступит обязательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы", – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что вся страна объединена вокруг идеи поддержки бойцов на фронте и тех, кто помогает вблизи от передовой. Он отметил, что граждане ими восхищаются и гордятся.