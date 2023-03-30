Песков: в Кремле не обсуждают инициативу о сокращении рабочего дня в пятницу
Ранее появилась информация, что с таким предложением выступили в Госдуме
30 марта 2023, 21:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Кремле не обсуждают вопрос о введении сокращённого рабочего дня по пятницам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее появилась информация, что в Госдуме предлагают сократить работу в пятницу до обеда. Тем самым рабочая неделя могла бы составлять 36 часов.
"Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это как-то будет принято. У нас таких обсуждений не ведётся", – цитирует Пескова РИА Новости.
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