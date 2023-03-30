Песков: в Кремле не обсуждают инициативу о сокращении рабочего дня в пятницу

Ранее появилась информация, что с таким предложением выступили в Госдуме

30 марта 2023, 21:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кремле не обсуждают вопрос о введении сокращённого рабочего дня по пятницам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация, что в Госдуме предлагают сократить работу в пятницу до обеда. Тем самым рабочая неделя могла бы составлять 36 часов.