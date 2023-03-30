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Песков: в Кремле не обсуждают инициативу о сокращении рабочего дня в пятницу

Ранее появилась информация, что с таким предложением выступили в Госдуме

30 марта 2023, 21:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кремле не обсуждают вопрос о введении сокращённого рабочего дня по пятницам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация, что в Госдуме предлагают сократить работу в пятницу до обеда. Тем самым рабочая неделя могла бы составлять 36 часов.

"Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это как-то будет принято. У нас таких обсуждений не ведётся", – цитирует Пескова РИА Новости.

Комментарии 8

  • Тут иногда в выходные приходится выходить, работы столько, чтотне помнишь, как день начался. А в Мрскве обсуждают сокращение рабочей недели! Хорошо живут! И зарплаты у них побллее нашего! И комфортность рабочих мест не как у нас!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Надо пятницу сделать нерабочим днем вообще. У христиан выходной воскресенье, у евреев - шаббат (суббота) а у мусульман священный день пятница.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Да в Кремле этот саботаж и изобретается под себя чтобы было кошерно как и суббота в советское время. В такое время надо шестидневку с одним выходным и 60 часов в неделю работать а не якобы для блага народа а фактически отдых кошерным по их вере.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Если без сокращения зарплаты, то хорошо бы было
    31 марта, Гость   Ответить
  • Это все равно как повышение зарплаты предлагать, вряд ли в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "В такое время надо шестидневку с одним выходным и 60 часов в неделю работать" Да чё уж так мелочиться? Давайте сразу 7-дневку с 24-часовым рабочим днём!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тебе никто не мешает ежедневно круглосуточно работать.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тебе никто не мешает ежедневно круглосуточно работать. ______ Да, и сдохнуть досрочно. Дураков работа любит.
    31 марта, Гость   Ответить
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