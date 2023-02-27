Песков: в Кремле не видят предпосылок мирного решения конфликта на Украине

Представитель президента подчеркнул, что этим обуславливается продолжение специальной военной операции

27 февраля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия в настоящее время не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло, что обуславливает продолжение СВО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ещё раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", – заявил он.

Напомним, что ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ". Его слова подтвердил и министр обороны Сергей Шойгу, который подчеркнул, что отодвигать угрозу будут исходя из передачи Киеву вооружений.