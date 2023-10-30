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Песков впервые прокомментировал события в Махачкале

Он заявил, что случившееся – последствия вмешательства извне

30 октября 2023, 18:35, ИА Амител

Кадр из видео / РБК
Кадр из видео / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал события в Махачкале. Его слова передает телеграм-канал "РВНП".

Песков заявил, что произошедшее является вмешательством извне. 

"Путин получает доклады от Меликова, ФСБ, Росгвардии о ситуации", – сказал Песков.

Он добавил, что Путин около 19:00 проведет большое совещание по этой теме. Какие меры могут принять к участникам беспорядков, Песков не уточнил.

Напомним, что работа махачкалинского аэропорта Уйташ была остановлена из-за действий бесчинствующей толпы, участники которой выступили против прибытия в республику беженцев с территории Израиля.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

19:12:33 30-10-2023

Нам зачем нафкинова мужа мнение. Нам хотелось бы заслушать старшего. А Владимир Владимирович по какой то причине молчит ?

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Гость

19:52:00 30-10-2023

Меликов уже предложил участникам конфликта в Махачкале отправиться на СВО. Похоже, это предложение, от которого они не смогут отказаться.

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Гость

07:34:09 31-10-2023

Гость (19:52:00 30-10-2023) Меликов уже предложил участникам конфликта в Махачкале отпра... Ну это простая логика, если вы так ненавидите Израиль, который без своего союзника США, исчезает очень быстро, так рядом этот союзник Израиля фактически ведет войну, вступите в бой с ним, если такие орлы

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Гость

19:57:54 30-10-2023

Конечно извне, кругом враги. Мы одни мерцаем в этом тёмном мире.

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Гость

23:32:52 30-10-2023

Гость (19:57:54 30-10-2023) Конечно извне, кругом враги. Мы одни мерцаем в этом тёмном м... Вы пока ещё мерцаете, но уже не долго вам мерцать. Авдеевку возьмут, потом погонят вас до польской границы.

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Гость

07:27:46 31-10-2023

В это темном мире уже давно мерцает только США, остальные включают свет только по их разрешению

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Гость

13:33:50 31-10-2023

"Путин получает доклады от Меликова, ФСБ, Росгвардии о ситуации", – сказал Песков. ================================ Доклады? Каждый врет, чтобы прикрыть свои промахи, ну и отсюда......

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