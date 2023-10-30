Он заявил, что случившееся – последствия вмешательства извне

30 октября 2023, 18:35, ИА Амител

Кадр из видео / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал события в Махачкале. Его слова передает телеграм-канал "РВНП".

Песков заявил, что произошедшее является вмешательством извне.

"Путин получает доклады от Меликова, ФСБ, Росгвардии о ситуации", – сказал Песков.

Он добавил, что Путин около 19:00 проведет большое совещание по этой теме. Какие меры могут принять к участникам беспорядков, Песков не уточнил.

Напомним, что работа махачкалинского аэропорта Уйташ была остановлена из-за действий бесчинствующей толпы, участники которой выступили против прибытия в республику беженцев с территории Израиля.