Песков впервые прокомментировал события в Махачкале
Он заявил, что случившееся – последствия вмешательства извне
30 октября 2023, 18:35, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал события в Махачкале. Его слова передает телеграм-канал "РВНП".
Песков заявил, что произошедшее является вмешательством извне.
"Путин получает доклады от Меликова, ФСБ, Росгвардии о ситуации", – сказал Песков.
Он добавил, что Путин около 19:00 проведет большое совещание по этой теме. Какие меры могут принять к участникам беспорядков, Песков не уточнил.
Напомним, что работа махачкалинского аэропорта Уйташ была остановлена из-за действий бесчинствующей толпы, участники которой выступили против прибытия в республику беженцев с территории Израиля.
19:12:33 30-10-2023
Нам зачем нафкинова мужа мнение. Нам хотелось бы заслушать старшего. А Владимир Владимирович по какой то причине молчит ?
19:52:00 30-10-2023
Меликов уже предложил участникам конфликта в Махачкале отправиться на СВО. Похоже, это предложение, от которого они не смогут отказаться.
07:34:09 31-10-2023
Гость (19:52:00 30-10-2023) Меликов уже предложил участникам конфликта в Махачкале отпра... Ну это простая логика, если вы так ненавидите Израиль, который без своего союзника США, исчезает очень быстро, так рядом этот союзник Израиля фактически ведет войну, вступите в бой с ним, если такие орлы
19:57:54 30-10-2023
Конечно извне, кругом враги. Мы одни мерцаем в этом тёмном мире.
23:32:52 30-10-2023
Гость (19:57:54 30-10-2023) Конечно извне, кругом враги. Мы одни мерцаем в этом тёмном м... Вы пока ещё мерцаете, но уже не долго вам мерцать. Авдеевку возьмут, потом погонят вас до польской границы.
07:27:46 31-10-2023
В это темном мире уже давно мерцает только США, остальные включают свет только по их разрешению
13:33:50 31-10-2023
"Путин получает доклады от Меликова, ФСБ, Росгвардии о ситуации", – сказал Песков. ================================ Доклады? Каждый врет, чтобы прикрыть свои промахи, ну и отсюда......