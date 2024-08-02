Песков впервые публично признался, что у него есть внучка

Общаться с ней пресс-секретарю удается крайне редко

02 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Кадр: RT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. В интервью радио "Комсомольская правда" он заявил, что девочку зовут Алиса и она уже ходит в школу.

Он отметил, что уже давно стал дедушкой, однако "ждет новых" внуков, а детей у него много.

"Внучку зовут Алиса, я не буду говорить, сколько ей лет, но она уже достаточно взрослая. Она в школе учится", – добавил он.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что "жизнь непростая", а потому не обо всех подробностях он рассказывает. Песков признался, что совсем редко беседует с внучкой, но "очень интересно". Он добавил, что внучка на него не похожа – "она кучерявая".

Также пресс-секретарь рассказал о своей младшей дочери Наде. Он общается с ней почти каждый день.

"Но так получается, что она уходит из дома раньше меня, но ложится спать она в девять [вечера], а в девять я далеко не всегда прихожу домой, поэтому иногда не получается с ней встретиться, а только ее поцеловать спящую", – признался он.

Представитель Кремля добавил, что с его маленькой дочкой "общаться тоже безумно интересно". Он отметил, что у нее уже формируется отношение к тем или иным событиям, как и у ее сверстников, и за этим крайне интересно наблюдать.