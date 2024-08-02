Песков впервые публично признался, что у него есть внучка
Общаться с ней пресс-секретарю удается крайне редко
02 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. В интервью радио "Комсомольская правда" он заявил, что девочку зовут Алиса и она уже ходит в школу.
Он отметил, что уже давно стал дедушкой, однако "ждет новых" внуков, а детей у него много.
"Внучку зовут Алиса, я не буду говорить, сколько ей лет, но она уже достаточно взрослая. Она в школе учится", – добавил он.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что "жизнь непростая", а потому не обо всех подробностях он рассказывает. Песков признался, что совсем редко беседует с внучкой, но "очень интересно". Он добавил, что внучка на него не похожа – "она кучерявая".
Также пресс-секретарь рассказал о своей младшей дочери Наде. Он общается с ней почти каждый день.
"Но так получается, что она уходит из дома раньше меня, но ложится спать она в девять [вечера], а в девять я далеко не всегда прихожу домой, поэтому иногда не получается с ней встретиться, а только ее поцеловать спящую", – признался он.
Представитель Кремля добавил, что с его маленькой дочкой "общаться тоже безумно интересно". Он отметил, что у нее уже формируется отношение к тем или иным событиям, как и у ее сверстников, и за этим крайне интересно наблюдать.
08:41:58 02-08-2024
Очень ценная информация!
09:06:43 02-08-2024
Гость (08:41:58 02-08-2024) Очень ценная информация! ... Раз ты зашел сюда, чтобы прочитать новость, то да - для тебя ценная.
09:40:17 02-08-2024
Как думайте , в какой стране взрослеют внуки федерального чиновника Пескова Димы ?
11:28:39 02-08-2024
Гость (09:40:17 02-08-2024) Как думайте , в какой стране взрослеют внуки федерального чи... Да ты не намекай, ты скажи - в какой? Или ты мир-дверь-мяч?
13:34:18 02-08-2024
Гость (11:28:39 02-08-2024) Да ты не намекай, ты скажи - в какой? Или ты мир-дверь-мяч?... Я не намекаю а спрашиваю. без издевки нельзя нормально отвечать? если нет ответа просто пройти мимо - слабо.
17:59:30 02-08-2024
Гость (13:34:18 02-08-2024) Я не намекаю а спрашиваю. без издевки нельзя нормально отвеч...
Ну явно не в Зимбабве!