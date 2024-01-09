Песков: ВС России устранят угрозу обстрелов кассетными снарядами
Представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода — военных объектов там нет
09 января 2024, 17:43, ИА Амител
Российские войска продолжат работать над тем, чтобы свести к минимуму вероятность обстрелов кассетными боеприпасами со стороны Украины. Как сообщает телеканал "360", об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе беседы с журналистами Песков обвинил Киев в ударах кассетными боеприпасами по гражданским объектам. Представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода – военных объектов там нет.
Кроме того, он обратил внимание на использованные украинскими войсками снаряды. По словам Пескова, их произвели в Германии, Италии, Франции, США и других странах Запада.
Напомним, что 30 декабря ВСУ атаковали Белгород. Всего в результате происшествия погибли 25 человек, из которых пятеро – дети. Пострадали 109 человек.
00:06:12 10-01-2024
Чудак - человек. Как можно устранить летящий снаряд. Он ни крылатая ракета, ни дрон, ни самолет. Может корреспондент не так что понял.
01:48:29 10-01-2024
Чушь неймоверная. Только окончательный разгром киевского славянофобского режима и его капитуляция прекратят это убийство мирных и разрушения порожденные вредной для страны и народа стратегией и тактикой СВО.
08:31:22 10-01-2024
Как можно устранить летящий снаряд --- есть версии, что можно. И он сказал, не устранить, а свести к минимуму. Вдруг намекает на удары по Киеву и Львову, после которых там происходят ядерные взрывы, в российской версии из-за того, что ракеты попали по местам хранения урановых снарядов или подготовки грязной ядерной бомбы. Это может повлиять на сведение к минимуму