Песков высказался относительно сроков прямой линии с Владимиром Путиным

В Кремле всё ещё считают этот формат общения с населением востребованным

10 февраля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится, однако точных сроков проведения мероприятия пока нет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что как формат общения прямая линия всё ещё востребована и она, безусловно, состоится, однако сроки проведения ещё не определены.

Напомним, что ранее Песков заявлял, что Путин огласит своё послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. Президент в своём выступлении сделает акцент на текущей ситуации. Кроме того, на мероприятие будут приглашены участники специальной военной операции.